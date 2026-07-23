Il Movimento per l’Autonomia apre una nuova fase della propria presenza politica nella provincia di Ragusa, puntando sul rinnovamento della classe dirigente e sul rafforzamento del radicamento territoriale.

Il nuovo progetto politico sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 24 luglio, alle ore 10,30, presso il TPCO di Ragusa, in Piazza San Giovanni, alla presenza del presidente del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo, dell’Assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, dell’Assessore regionale alla Funziona Pubblica Elisa Ingala, dell’On. Fabio Mancuso, dell’ On. Giuseppe Lombardo, del sindaco di Acate Gianfranco Fidone, l’avv. Giulia Artini e l’imprenditore Angelo Galifi.





L’incontro con i giornalisti servirà a illustrare il percorso di rilancio del Movimento nel territorio ibleo, che punta a costruire una nuova stagione dell’autonomismo affidando un ruolo centrale a una classe dirigente composta prevalentemente da amministratori, professionisti e giovani quarantenni.

Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre ufficializzata una nuova adesione che entrerà a far parte del progetto politico del Movimento per l’Autonomia nel territorio ragusano, contribuendo al percorso di crescita e di consolidamento del partito.

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