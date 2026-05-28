La crisi del comparto autoriparazione in Sicilia, le difficoltà legate all’innovazione tecnologica, il problema del ricambio generazionale e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale saranno al centro di “Autoriparazione 4.0 – Il valore della professionalità dell’autoriparatore nell’era della digitalizzazione”, l’evento promosso da Confartigianato Sicilia in programma venerdì 30 maggio alle 10,30 nella Sala Etna del Padiglione C1 di AutoServiceTec, all’interno del “Salone delle attrezzature per Autofficine” nel centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco.

L’iniziativa riunirà rappresentanti istituzionali, esperti del settore automotive, mondo della formazione e dirigenti nazionali di Confartigianato per analizzare le profonde trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’autoriparazione tra digitalizzazione, intelligenza artificiale, nuove competenze tecniche e aggiornamento professionale.

Durante l’incontro saranno approfonditi anche i dati legati alla crisi del settore. Solo nel primo trimestre del 2026 in Sicilia hanno chiuso circa 700 aziende impegnate nella cura, manutenzione e riparazione di auto, moto, veicoli commerciali e agricoli, schiacciate dalle continue innovazioni tecnologiche e dagli adempimenti burocratici sempre più complessi.

Un altro dato che emergerà nel corso dell’evento riguarda la difficoltà nel reperire nuovi meccanici specializzati. In Sicilia, regione con uno dei parchi auto più longevi d’Italia, risulta infatti complicato trovare l’83 per cento dei meccanici di nuova generazione, con un ricambio generazionale ormai quasi inesistente all’interno del comparto.

A moderare i lavori sarà Natale Ferla. Dopo la registrazione dei partecipanti, i saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea Di Vincenzo, segretario di Confartigianato Imprese Sicilia e presidente di Confartigianato Imprese Catania.

Numerosi gli interventi tecnici e di approfondimento previsti nel corso della mattinata. Licia Redolfi, dell’Osservatorio Mpmi Confartigianato Imprese Sicilia, presenterà un focus sull’andamento del settore dell’autoriparazione nell’Isola.

Paolo Infantino, presidente Meccatronici Confartigianato Sicilia, interverrà sul tema della professionalità, della formazione e dei requisiti tecnici necessari per il futuro delle officine e dei mestieri legati all’autoriparazione.

Spazio anche al rapporto tra scuola e impresa con Maurizio Mapelli, vicepresidente nazionale Meccatronici Confartigianato Imprese, che parlerà della necessità di costruire un ponte stabile tra formazione e mondo produttivo, e con Don Giovanni D’Andrea, direttore Cnos Fap Salesiani Catania, che approfondirà il tema della formazione tra etica e responsabilità sociale.

A chiudere gli interventi sarà Massimo Ruffa, presidente nazionale Confartigianato Autoriparazione, con una riflessione sulle prospettive dell’intelligenza artificiale nelle autofficine e sulle nuove opportunità di innovazione per il settore automotive.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto strategico per imprese, professionisti e operatori del settore autoriparazione, chiamati oggi ad affrontare una trasformazione sempre più rapida del mercato e delle tecnologie applicate alla manutenzione e riparazione dei veicoli.





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