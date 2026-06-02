Si chiude con un successo al di là delle più rosee aspettative la sesta edizione di AutoServiceTec, il Salone biennale delle attrezzature per officine, ricambi, carrozzerie, gommisti, centri revisione e servizi, organizzato da Euro Eventi a SiciliaFiera di Misterbianco (Ct).

Numeri, sfide e novità sono emersi dalla tre giorni che ha visto un numero crescente di visitatori e le aziende tra le più qualificate del comparto.

Tra le novità anche la nuova strategia di sviluppo di Block Shaft, storico marchio della sicurezza automobilistica, che lancia sul mercato il servizio Tutela+, con una centrale operativa raggiungibile tramite un numero WhatsApp attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. In caso di necessità, il conducente riceverà una prima assistenza in tempo reale sulle azioni da intraprendere nell’immediato, lasciando poi che sia il team di legali a gestire l’intera evoluzione burocratica e giudiziaria della pratica.

Interessanti anche i momenti di confronto e approfondimento tenuti nel corso della manifestazione. Confartigianato Imprese ha tenuto la conferenza su “Il valore della professionalità dell’autoriparatore nell’era della digitalizzazione”. Dall’analisi del documento dell’Osservatorio MPI Confartigianato Sicilia (Maggio 2026), emergono i dati più importanti sul comparto dell’autoriparazione: nella filiera automobilistica italiana domina l’autoriparazione rispetto alla produzione. L’Italia è 1° in UE per numero di imprese di autoriparazione, 2° per addetti e 3° per fatturato e valore aggiunto.

Tra il 2021 e il 2024, a fronte della forte volatilità delle immatricolazioni di nuove auto, i ricavi dell’autoriparazione hanno mostrato una crescita stabile e costante.

In Sicilia, invece, nel primo trimestre del 2026 si contano 7.975 imprese di riparazione e manutenzione di autoveicoli. Il settore è caratterizzato da una fortissima impronta artigiana: 6.246 sono imprese artigiane (il 78,3% del totale).

Nonostante la forte specializzazione della regione (4^ tra le regioni italiane per peso degli addetti), il comparto ha perso 595 imprese negli ultimi 10 anni (-6,9% rispetto al 2015).

Catania è la provincia con il maggior numero di imprese (1.738 totali, di cui 1.351 artigiane), seguita da Palermo (1.478 totali) e Messina (1.102 totali).

Il 73,2% delle auto circolanti nell’Isola ha, inoltre, più di 10 anni e, dato ancora più significativo, il 59,4% supera i 15 anni di età. Catania è la provincia con il parco auto più vecchio (76,7% con oltre 10 anni).

In termini di auto ecologiche si riscontra una mobilità ibrido-elettrica al 4,1%. Nonostante la crescita costante dal 2020 (quando era allo 0,5%), le auto ibride ed elettriche sono ancora una netta minoranza (circa 144mila vetture su 3,5 milioni totali). La Sicilia si posiziona al 19° posto tra le regioni italiane per diffusione. Per quanto riguarda invece gli investimenti digitali sono in crescita: sale la quota di imprese di autoriparazione che investono nel digitale, passando dal 71,1% del 2024 al 75,3% del 2025 (+4,2 punti percentuali). Gli investimenti tecnologici maggiori riguardano internet ad alta velocità/cloud (46,7%) e la sicurezza informatica (44,1%).

Il secondo dei convegni in programma ha visto al microfono Carlo Biacca, Deputy Area Manager LKQ Rhiag, e Giuseppe Piazza Customer Success advisor Emotive, invitati dai ricambisti P.&S.A. e C.R. Ricambi srl per un incontro dedicato agli autoriparatori del territorio, con l’obiettivo di fotografare l’evoluzione del mercato riparativo e fornire indicazioni concrete su come affrontare al meglio le sfide future. Dopo una panoramica sulla strategia dei network officine LKQ Rhiag, sono stati approfonditi temi centrali per il settore come Legge BER, SERMI, Libretti Digitali, diagnosi remota ed evoluzione del mercato flotte, con un focus specifico sui prodotti Emotive, illustrando la gamma attuale e i nuovi lanci.

Ha concluso il calendario degli incontri di approfondimento Francesco De Vico, Area Manager Sud Italia di Asso Service, il network di officine promosso da Asso Ricambi, sviluppato per supportare gli autoriparatori nella crescita professionale e nell’evoluzione del proprio business. Con oltre 1.500 officine affiliate in tutta Italia, il programma offre strumenti concreti per migliorare competenze, efficienza e competitività. Tra i principali servizi figurano la formazione tecnica e manageriale, l’accesso a banche dati e informazioni tecniche specializzate, il supporto tecnico dedicato e servizi di consulenza professionale. Asso Service mette inoltre a disposizione soluzioni per la comunicazione e l’immagine dell’officina, favorendo la digitalizzazione e la valorizzazione dell’attività sul territorio.





Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

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