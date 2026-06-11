Una nuova circolare regionale è pronta a fare chiarezza nel settore dell’autotrasporto artigiano, ponendo fine a una serie di difficoltà interpretative che negli ultimi anni hanno penalizzato numerose imprese. L’annuncio è stato dato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, nel corso di un incontro con le associazioni di categoria.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di associare le disposizioni della normativa nazionale sull’artigianato con quelle previste dai regolamenti europei in materia di trasporto su strada. In particolare, il documento affronta il caso delle aziende che si avvalgono di un gestore dei trasporti esterno, figura prevista dalla disciplina comunitaria quando all’interno dell’impresa non è presente un soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

Finora, un’interpretazione particolarmente restrittiva delle norme aveva portato, in diversi casi, al rigetto delle domande di iscrizione o alla cancellazione dall’albo delle imprese artigiane. Una situazione che ha avuto ripercussioni significative sia sul piano economico sia su quello previdenziale per molti operatori del settore.

La nuova circolare chiarisce che la presenza di un gestore esterno non comporta automaticamente la perdita della qualifica artigiana. L’imprenditore, infatti, può continuare a mantenere la direzione della propria attività anche in presenza di tale figura professionale, purché restino rispettati i requisiti previsti dalla legge.

Secondo Tamajo, l’obiettivo è garantire maggiore certezza del diritto e uniformità nell’applicazione delle norme, evitando disparità di trattamento tra territori e interpretazioni contrastanti da parte degli uffici competenti.

L’assessorato ha inoltre annunciato l’avvio di un percorso di coordinamento con le commissioni provinciali per l’artigianato, finalizzato all’adozione di criteri istruttori omogenei e alla riduzione dei tempi di valutazione delle pratiche. Particolare attenzione sarà dedicata anche al riesame delle posizioni già interessate dai provvedimenti di cancellazione e al confronto con gli enti competenti per affrontare le questioni previdenziali ancora aperte.

Nel corso della presentazione è stato espresso un ringraziamento a Marcello Rossi, già commissario straordinario per l’artigianato, per il lavoro svolto nell’approfondimento della questione sotto il profilo giuridico e amministrativo. L’assessore ha inoltre manifestato fiducia nel proseguimento dell’attività da parte della nuova commissaria, Silvana Tortorici, chiamata a portare avanti il percorso intrapreso fino al completamento delle misure previste.