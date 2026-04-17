La Sicilia del volontariato avisino si dà appuntamento nel trapanese. Il 25 e il 26 aprile 2026, l’Hotel Baglio Basile di Petrosino ospiterà la 56ª Assemblea ordinaria degli associati di AVIS Regionale Sicilia OdV. L’evento, organizzato in sinergia con l’AVIS Provinciale di Trapani, giunge in un momento di straordinario vigore per l’associazione, che celebra cinque anni di crescita ininterrotta.

I dati che verranno presentati all’assemblea fotografano una realtà vitale, pilastro fondamentale della sanità pubblica regionale. Al 31 dicembre 2025, la rete avisina siciliana (composta da 152 sedi comunali, 8 provinciali e la sede regionale) ha raggiunto traguardi storici:

Associati Dato 2025: 86.213 Confronto 2021: 82.423

Donazioni sangue ed emo componenti

Dato 2025: 137.374* Confronto 2021: 126.063

*(suddivisione tipologie donazioni 2025)

Sangue intero N. 115.402 – Plasmaferesi N. 19.141 – Altre aferesi N. 2.831

“Questi dati confermano che siamo sulla strada giusta, ma non sono solo cifre: sono vite salvate”, dichiara il Presidente di AVIS Regionale Sicilia, Avv. Salvatore Calafiore. “Questa assemblea celebra la straordinaria generosità degli avisini siciliani. Il nostro obiettivo resta ambizioso: rispondere con precisione chirurgica al fabbisogno ospedaliero, puntando soprattutto sulle donazioni di Plasma per l’autosufficienza dei farmaci emoderivati”.

Il tema scelto per questa edizione — “Il nostro modo per dare una mano è stendere un braccio” — punta sulla semplicità del gesto del dono. All’evento parteciperà anche il Tesoriere nazionale, Dott. Lorenzo Ceribelli, in rappresentanza di Avis Nazionale.

Francesco Licata (Segretario AVIS Regionale Sicilia) e il Dott. Vito Puccio (componente Consiglio Avis Nazionale), espressioni della rete avisina trapanese, sottolineano il valore del ricambio generazionale: “L’immagine di quest’anno vede protagoniste diverse generazioni: è un passaggio di testimone necessario. Senza il coinvolgimento attivo dei giovani, l’autosufficienza ematica del futuro sarebbe a rischio”.

La due giorni di Petrosino vedrà il confronto tra oltre 330 delegati provenienti da tutta l’Isola (160 in rappresentanza delle persone giuridiche, presidenti Avis comunali e provinciali, e 173 delegati persone fisiche).

Il dibattito si focalizzerà su:

Analisi territoriale: Sfide del post-quinquennio e superamento delle criticità locali.

Engagement giovanile: Nuove strategie per coinvolgere i nuovi donatori.

Sinergia sanitaria: Ottimizzazione del coordinamento con le strutture sanitarie territoriali e regionali.

Governance: Adempimenti amministrativo-contabili e nomina dei delegati per la 92ª Assemblea Generale Avis Nazionale (Bellaria Igea Marina, 29-31 maggio 2026).

L’Assemblea si conferma dunque il cuore pulsante del sistema trasfusionale siciliano: un momento per fare bilanci, ma soprattutto per progettare una Sicilia sempre più autosufficiente e solidale.

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