“Ci congratuliamo con il Sindaco di Trabia Francesco Bondi per la relazione annuale presentata nel Consiglio Comunale del 11 luglio scorso, dichiara in una nota il Vice Segretario Provinciale del Psi di Palermo e responsabile dei rapporti con gli Enti Locali, Alessandro Bafumo”.

“Evidenziamo l’azione di risanamento delle condizioni di difficoltà in cui l’Ente si era venuto a trovare, e a riportarlo in una condizione di normalità. E’ indubbio che l’aver approvato il rendiconto 2020 in Giunta, è per di se un ottimo risultato in termini di amministrazione attiva in soli 12 mesi, uno strumento indispensabile per la definitiva stabilizzazione del personale a tempo determinato, in attesa dell’approvazione in Consiglio Comunale degli altri strumenti contabili 2021/2024.

La Segreteria Provinciale guidata dal Dr Oscar Oddo, continua sempre Bafumo, sarà ‘sempre al fianco dell’Amministrazione Bondì, nella sua azione politico-amministrativa a 360° di risanamento dei conti pubblici trabiesi e di valorizzazione della cittadina che diede i natali al Principe Raimondo Lanza di Trabia inventore del Calciomercato e dove vennero inventati gli spaghetti nel 1154.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.