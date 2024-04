A tutte quelle forze di rottura, a tutti coloro che cercano un vero cambiamento, a chi non si riconosce nelle diverse facce della stessa medaglia, a loro ci rivolgiamo. Ai vecchi compagni di percorso che hanno scelto diversamente, alle forze che si dicono alternative ma non hanno il coraggio di fare un passo nuovo, diverso e anche un po’ folle, a tutti quelli che sarebbero rimasti a casa a non impegnarsi per la città, a loro ci appelliamo. Abbiamo deciso di metterci a servizio di questa città perché se non fai parte dei “forti e dei vincenti”, se non sei omologato in un gruppo riconoscibile e possibilmente vicino ai potenti, se non sei “amico degli amici”, le tue istanze non avranno valore MAI. Sarai deriso, sottovalutato, guardato con sufficienza o dall’alto in basso. Questo è quello che hanno vissuto le anime che compongono questo coordinamento civico, e questo è quello che oggi questa lista politica vive nell’atteggiamento dei “forti”.

Siamo stati messi in mezzo un gioco di potenti che hanno provato a disinnescarci. Ma siamo ancora qua, la gente c’è lo chiede. Diciamo a chi si sente solo: non siatelo più, venite con noi. Vi invitiamo a provare l’impegno del consiglio comunale, portando la propria esperienza ad un livello di partecipazione più presente ma, soprattutto, istituzionale e accreditato.

Se dalla città e alla città chiedete e vi aspettate un impegno, in qualunque direzione esso sia, impegnatevi per la città a vostra volta, senza calcoli e senza paura. Dimostrate chi siete, chi siete stati e chi sarete, ai vostri concittadini. Non il risultato ma l’impegno è quello che ci dà valore aggiunto.

Noi siamo oggi la vera unica alternativa, non ci sono altre scelte, abbiamo idee, programmi progetti e l’apertura mentale necessaria per rimettere tutto in discussione, e abbiamo i nomi per i problemi della città, e il coraggio di fare questi nomi.

Se avete voglia candidatevi con noi, se avete coraggio alleatevi con noi, siamo ancora in tempo.

Luogo: BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

