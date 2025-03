Domenica 16 marzo dalle 17.30 presso il Corso Umberto di Bagheria si svolgerà la 19^ edizione della Sagra della Sfincia.

Ad organizzare l’ evento è la Confraternita Patriarca “San Giuseppe” di Bagheria, con il patrocinio del Comune di Bagheria e con la collaborazione del Centro Studi Aurora. A fornire le sfincie saranno: Anni 20, Antica Pasticceria Don Gino, Bacio Bar, Antica Gelateria Eucaliptus, Bar Carmelo, Bar Ester, Bar London, Mareschi Lounge Bar, Bar Ivano Molinaro, Bar Sicilia e Bar Valentina.

Nella Città delle Ville che sempre più si connota come Città del Gusto, la tradizione pasticciera bagherese ha contribuito alla diffusione di questo tipico dolce siciliano che tra l’altro è stato ufficialmente inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf). Viene consumato tradizionalmente il 19 di marzo, per la festa del Papà durante la ricorrenza di San Giuseppe, considerata in tutta l’Isola la prima festività della nuova stagione pre-primaverile. Col passare del tempo, il prodotto ha perso il legame stagionale ed è diventato uno dei tanti dolci che ritroviamo nelle migliori pasticcerie palermitane in tutti i giorni dell’anno.

Il dolce ha origine storicamente dall’abilità delle suore del Monastero delle Stimmate a Palermo che l’hanno tramandato ai pasticcieri palermitani dedicando il dolce a San Giuseppe, il Santo degli umili. La ricetta originaria era molto semplice così come gli ingredienti, successivamente i pasticceri palermitani hanno arricchito il dolce con l’aggiunta di con alcuni ingredienti tipicamente siciliani come la crema di ricotta, le gocce di cioccolato, la granella di pistacchio e i canditi di ciliegia e scorza d’arancia.

Una doverosa annotazione sulla forte devozione per San Giuseppe dei bagheresi, molto sentita dalla popolazione, che ha elevato il Patriarca a Patrono della Città nel lontano 1658. La Festa in onore del Santo, nella tradizionale data del 19 marzo, viene preceduta appunto dalla novena e dalla tradizionale benedizione del pane e dalla sagra della sfincia, la specialità dolciaria preparata in occasione della festa.

Ricordiamo che il culto di San Giuseppe a Bagheria fu introdotto dal principe Giuseppe Branciforti all’epoca della fondazione del paese. Al nobile si deve la realizzazione di una piccola cappella consacrata alla Natività della Beata Vergine Maria al cui interno vi era un dipinto del Patriarca . Il pregevole simulacro di San Giuseppe, raffigurato con in braccio il Bambin Gesù, custodito in uno degli altari laterali della Chiesa Madre, fu realizzato dallo scultore Filippo Quattrocchi, il secolo successivo.









Luogo: Corso Umberto I, Corso Umberto I, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.