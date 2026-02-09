Palermo 9 febbraio 2026 – Si è costituito anche a Bagheria, il comitato cittadino per il no al referendum sulla legge Nordio. Ne fanno parte le sezioni locali di Cgil, Spi Cgil, Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra, Federconsumatori, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e il comitato “donne per il consultorio”.

Scopo del comitato sarà quello di coordinare le forze delle associazioni e dei partiti che portano avanti le ragioni del No alla legge Nordio. Il comitato è anche un luogo aperto a tutte e tutti i cittadini che vogliono impegnarsi nella difesa della carta costituzionale che questa legge rischia di colpire.

Il comitato, che si riunirà tutti i venerdì alle 15,40 presso la Camera del Lavoro di Bagheria, ha già individuato la data dell’11 marzo per la preparazione di un evento pubblico che servirà ad approfondire i temi della legge e le contro valutazioni di chi sostiene il no.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.