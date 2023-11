Tra le proposte della sezione Luxury Travel Escape

Continua la stagione delle fiere per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT, con la partecipazione alla ventesima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che si è svolto dal 3 al 5 novembre a Lugano. Una vetrina internazionale di grande prestigio che ha ospitato oltre 400 espositori, operatori e buyer professionali, provenienti da 60 paesi del mondo. il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è una manifestazione nata per far incontrare luoghi, popoli e culture, per raccontarsi e scambiarsi esperienze, presentando novità e tendenze nel turismo. In particolare Baglio Oneto si è distinto nella sezione Luxury Travel Escape, l’area del salone dedicata al turismo d’alta gamma, novità di questa edizione, per offrire l’eccellenza a chi cerca una vacanza di lusso. Il mercato svizzero riveste una grande importanza per diversi fattori, in primo luogo si tratta di un pubblico mediamente alto spendente e con una forte propensione al viaggio, che può godere di periodi di vacanza durante tutto l’arco dell’anno, e soprattutto che, secondo recenti ricerche, ama frequentare fiere ed esposizioni a tema per informarsi e pianificare i propri viaggi futuri. Molti visitatori dell’evento provengono naturalmente anche dall’Italia, in particolare dal settore Nord Occidentale come Milano, Varese, Novara e Como. Le caratteristiche uniche di Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT lo rendono un luogo in linea con le aspettative di una clientela cosmopolita, realizzando in un certo senso un sogno siciliano senza tempo.

