Il LUXURY WINE RESORT al TTG di Rimini promuove un’idea

di Sicilia con lo stile unico e raffinato della sua antica nobiltà



Incarna lo stile unico della raffinatezza e dello spirito di Sicilia: Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo***** LUXURY WINE RESORT porta con sé al TTG di Rimini il sole e il profumo del territorio marsalese. Il cinque stelle, gestito con grande passione dai discendenti dei principi della famiglia Oneto, racconta una storia di antica nobiltà e tenace attaccamento alle proprie radici. Questo Luxury Wine Resort, che nasce nel 1700 come luogo di villeggiatura e come luogo di produzione di olio extravergine di oliva e di vini pregiati – tra cui naturalmente il Marsala – prosegue nella sua arte dell’ospitalità abbinata a prodotti di eccellenza legati alla sfera dell’enogastronomia. La rinnovata presenza di Baglio Oneto all’importante Fiera del Turismo che si svolge a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024 sottolinea l’importanza della promozione di una realtà che fa conoscere sé stessa e insieme un’idea di turismo che coinvolge l’intero territorio. Il palcoscenico internazionale che TTG offre, tra espositori, buyer, intermediari di settore ed esperti di comunicazione consente di raggiungere un pubblico molto vasto, e poter esprimere a 360 gradi il proprio potenziale. Baglio Oneto è da sempre ambasciatore di un tipo di accoglienza sostenibile, a livello ambientale ed economico, poiché le attività sul territorio si ripercuotono in un circolo virtuoso di filiera, mettendo in primo piano le eccellenze locali. L’autenticità e la ricerca di esperienze da vivere “come i locali”, che risultano tra le tendenze più ambite dai viaggiatori, sono da sempre la struttura portante di un soggiorno a Baglio Oneto. Il solo poter vivere in una struttura che vanta diversi secoli di storia e ammirare dalle sue terrazze uno dei tramonti sulle isole Egadi più spettacolari della Sicilia Occidentale potrebbe valere il viaggio, ma Baglio Oneto offre anche l’opportunità di immergersi nella cultura del luogo. Attraverso visite guidate, degustazioni, attività culinarie e artistiche gli ospiti possono andare alla scoperta della dolce vita siciliana, assaporando giornate di puro piacere seguendo uno stile da aristocrazia d’altri tempi.



Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT



Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it







