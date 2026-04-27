Lo chiamano il “Capitano” e i suoi live attirano migliaia di fan di ogni età. Il concerto di Giorgio Vanni sul palco della Fiera del mediterraneo a Palermo all’interno di Expo comics and games ha chiamato a raccolta tantissimi appassionati. L’artista ha travolto tutti con il suo repertorio e l’energia che lo distingue da sempre. Tutti hanno cantato a squarciagola le sigle più amate dei cartoni animati dagli anni ’90 in poi – “Dragon Ball”, “One Piece”, “Naruto”, solo per citarne alcune – ma anche brani più recenti.

La musica è stata intervallata da racconti, aneddoti e messaggi di affetto rivolti al pubblico. Un mix perfetto di sound, emozione e partecipazione.

Al termine del concerto, i fans hanno avuto modo di incontrare l’artista, scattare con lui alcune foto e avere un suo autografo.

Una serata di grande divertimento che ha unito generazioni diverse accomunate da nostalgia e passione.

Servizio video concerto Giorgio Vanni





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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