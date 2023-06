PRIMA VERA CONTEMPORANEA 2023

Rassegna di Musiche Eterodosse

II edizione

BALLI DRASTICI

futurisme à rebours

una performance surreale di

GIOVANNA AMARÙ E ALESSANDRO LIBRIO



10 e 11 giugno – ore 21.10

CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA – Sala Perriera

***



Ritorna per due nuovi appuntamenti, sempre alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali della Zisa, Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore.

Sulla scia della multidisciplinarietà che innerva tutta la rassegna, sabato 10 e domenica 11 giugno alle ore 21.15, Prima Vera Contermporanea presenta Balli drastici, futurisme à rebours, una performance dal gusto surrealista del violinista e sound artist Alessandro Librio – che sin dal 2004 collabora con Curva minore oltre che con diversi ensemble musicali- e della la danzatrice e coreografa Giovanna Amarù.

La performance è l’esito di un progetto di ricerca artistica, realizzato in collaborazione con Palermo Musica e Curva Minore. Ispirato ai quadri deperiani dei «Balli plastici», lo spettacolo si struttura come l’intersezione di scatole drammaturgiche vocali coreutiche e musicali, aperte a partiture improvvisative che coinvolgono attivamente anche gli spettatori. L’orchestrazione registica guiderà in diretta la scansione del movimento dei performer in scena e del pubblico, in una giostra che dalle atmosfere dei primi del novecento italiano giocherà in avanti ed indietro con le suggestioni estetiche di lumi barocchi e telefoni cellulari, in una sorta di festa rituale fra linguaggi scenici e salti spazio-temporali.

BIO

Giovanna Amarù si è esibita dal 1996 come danzatrice professionista in Francia, Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Belgio, Svizzera, Israele, Libano, Brasile, Mali, Cina e Giappone. Dal 2001 ha concentrato la propria ricerca sul teatro-danza contemporaneo con Nuda Veritas, portando in scena le sue creazioni in Francia, Svizzera, Italia, Germania e Portogallo. Nel frattempo ha sviluppato competenze come insegnante e gestione di progetti culturali. Come regista, è stata selezionata in Italia in diversi festival.

Alessandro Librio nato ad Erice nel 1982, studia arti visive con la madre e inizia lo studio del violino, del pianoforte e della composizione a 13 anni entrando al conservatorio dove riceve una menzione d’onore per i concerti di musica contemporanea svolti. Laureatosi in violino , studia anche musica elettronica e fonda il 38° Parallelo (gruppo di lavoro sensibile all’avanguardia teatrale, musicale e della video arte) per il quale scrive lo spettacolo teatrale “Oper-azione Zero” che andrà in tournée italiana. Orientato verso la musica contemporanea e l’improvvisazione collabora con alcuni fra i massimi artisti della scena internazionale. La natura performativa del suo lavoro (è artista visivo e musicista) gli consente di sperimentare in prima persona la relazione tra l’essere umano e il suo ambiente, vagliando le infinite possibilità di incontro multispecie e di scambio di pratiche di ascolto. Spesso questa possibilità viene mediata dal suono, liberandolo dall’esclusività della verbalità umana.

Ingresso 8 euro

Ridotto 5 euro

CALENDARIO

PRIMA VERA CONTEMPORANEA

II edizione

I concerti e gli spettacoli si svolgono tutti alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali tranne il concerto a Fabbrica 102.

Il programma può subire variazioni.

16 marzo h 21.15

DIARIO DI PALERMO

perfomance audiovisuale site specific

Ulrike Brandt (DE) violoncello

Alf Löhr (DE) pittura/video/immagini

31 marzo h 21.15

concerto

SHADOWS ON EARTH

Nero Diaspora

Rossella Cangini voce

Gandolfo Pagano chitarra elettrica orizzontale

Fabrizio Elvetico elettronica

15 aprile h 18.30

GEMINI IN AMORE

Adalgisa Badano pianoforte

Valentina Coladonato voce

prima assoluta

28 aprile h 21.15

THE POET’S GAME

John Greaves (GB/FR)pianoforte

Annie Barbazza voce/chitarra

7 maggio h 21.30 Fabbrica 102

Avreeayl Ra (USA) batteria

Silvia Bolognesi contrabbasso

Maria Merlino sassofono

12 maggio h 21.15

VOYAGE

Pietro Elia Barcellona contrabbasso

Irene Sorozabal voce

13 maggio h 21.15

Thollem McDonas (USA) pianoforte

21 maggio h 21.15

perfomance pluridiscipinare per arte visuale, musica e danza

Metamòrfoṡi

Pietro Martini ideazione e visual

10 e 11 giugno h 21.15

BALLI DRASTICI

Perfomance surreale

Giovanna Amarù danza

Alessandro Librio violino

18 giugno h 21.15

VIAGGIO n.1

Viaggitori trio

Gunda Gottshalk violino

Carl Ludwig Hubsh bassotuba/voce

Davide Campisi percussioni



Info e prenotazione

+39 329 3152030

Tutti i concerti hanno il costo di 8 euro eccetto il concerto di JOHN GREAVES & ANNIE BARBAZZA

Ufficio stampa SLP Studio

Sofia Li Pira

sofialipira@gmail.com

347.8495657

