“Un altro bambino del Burundi salvo grazie alla sanità siciliana. Islaabigaelle, affetto dalla Barlow, una rara malattia cardiaca, è stato operato presso il reparto di Car­dio­chi­rur­gia Pe­dia­tri­ca di Taor­mi­na.

Continua l’opera e il lavoro dell’associazione AiutiamoilBurundi. Islaabigaelle che, in considerazione delle condizioni del suo cuore, difficilmente avrebbe avuto la possibilità di vivere, adesso ha davanti a se una nuova vita. L’associazione lo ha portato in Sicilia, il piccolo è stato operato e dopo la degenza potrà tornare nel suo Paese. Islaabigaelle tornerà ad una vita normale, noi continueremo il nostro umile ma importante lavoro: dare la speranza di una vita migliore a tanti bambini che altrimenti non l’avrebbero. Dobbiamo abbattere i con­fi­ni, rendendo sempre più la no­stra Iso­la ap­pro­do per chi ha più bi­so­gno di aiu­to”, dichiarano i fondatori dell’associazione Totò Cuffaro e Stefano Cirillo.

