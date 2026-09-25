Martedì 29 settembre la Cittadella dei Giovani ospiterà l’unica tappa siciliana del tour itinerante: un’iniziativa promossa dal Gruppo BCC ICCREA per valorizzare idee d’impresa, favorire la crescita del tessuto economico locale e connettere talenti, startup e investitori.

Fare rete, valorizzare le idee e accompagnare la crescita del tessuto economico: con questi obiettivi la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale promuove l’unica tappa territoriale del BCC Innovation Festival. L’appuntamento si terrà il 29 settembre alle ore 17,30 presso la Cittadella dei Giovani (via Ugo Foscolo, 1) ad Alcamo.





L’iniziativa rappresenta una grande occasione soprattutto per chi ha anche solo un’idea nel cassetto e desidera capire se sia concretamente realizzabile. Il BCC Innovation Festival, giunto alla quinta edizione, nasce infatti per accogliere progetti da qualsiasi settore — dall’agritech al foodtech, dal fintech alla manifattura e ai servizi — senza richiedere necessariamente prodotti tecnologici già sviluppati o complessi, ma puntando sul potenziale di impatto e scalabilità delle intuizioni. Il progetto conferma e rilancia la missione del Gruppo BCC Iccrea a supporto dell’ecosistema startup e dei talenti del Paese: una strategia che ha già dato prova della sua efficacia nelle prime quattro edizioni, arrivando a raccogliere oltre 900 candidature, selezionare 300 intuizioni ad alto potenziale e premiare 25 progetti vincenti.

Il nuovo bando punta ad intercettare le migliori proposte d’impresa nel settore dell’innovation technology per inserirle in un percorso strutturato di crescita, incubazione e approdo sul mercato. Per garantire il massimo valore aggiunto, la manifestazione si avvale della collaborazione di primari partner industriali e di consulenza strategica, offrendo ai partecipanti percorsi di formazione specialistica, sessioni di networking e un canale diretto di dialogo con investitori e acceleratori di livello nazionale.





In questo percorso, la Banca Don Rizzo – così come tutte le BCC del gruppo – si propone come un vero e proprio alleato: non un semplice valutatore finanziario, ma un facilitatore capace di connettere risorse, aprire porte e offrire un supporto concreto fin da subito. Partecipare permette di comprendere chiaramente gli step operativi da compiere, conoscere le misure fiscali e agevolative disponibili e confrontarsi direttamente con l’esperienza di chi ce l’ha già fatta. Il valore del percorso prescinde dall’esito della gara: anche chi non vince ha l’opportunità di affinare la propria visione, trovare partner o investitori e contare sull’affiancamento continuo dei referenti locali della banca.





L’incontro vedrà la partecipazione di un parterre di relatori d’eccezione provenienti dal mondo creditizio, imprenditoriale e dello sviluppo locale. Ad aprire i lavori sarà Nicola La Rocca, Vice Direttore Generale della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, a cui seguiranno gli interventi di Sebastiano Barbanti e Carmine Cammarano della Divisione Digital Innovation e Multichannel di Iccrea. Tra i contributi della giornata figurano quelli del Prof. Manfredi Domina, docente aggiunto presso la sede di Palermo dell’Università LUMSA nonché CEO e Co-founder della legal tech company Keplera, dell’imprenditore Roberto Ragonese, CEO e Co-founder di Talent Players ed Elisa Soru, Business Development & Operations Manager di Gate Rei, che presenterà INNsula, l’infrastruttura territoriale nata per guidare l’innovazione nella Valle del Belìce attraverso la sinergia tra GATE REI, GAL Valle del Belìce, CRESM e il Comune di Partanna.





Durante la presentazione verranno illustrati nel dettaglio le modalità di partecipazione, i criteri di selezione e le opportunità dedicate a chi desidera trasformare una visione in una realtà d’impresa. Le candidature potranno essere presentate fino al 10 ottobre 2026 attraverso il sito dedicato al Festival (https://festival.bccinnovation.it) o sulla pagina della Banca Don Rizzo (https://www.bancadonrizzo.it/). Possono partecipare sia progetti ancora in fase di ideazione sia startup e imprese già avviate che intendano sviluppare ulteriormente il proprio percorso di crescita. La partecipazione al roadshow è libera.

Luogo: cittadella dei giovani, via Ugo Foscolo , 1, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.