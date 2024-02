La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha pubblicato un bando aperto per la ricerca di immobili sfitti da adibire ad appartamenti per uso sociale. L’esigenza nasce dalla costante e crescente ricerca di appartamenti, liberi o arredati, da poter destinare all’utenza vulnerabile della città. Purtroppo la crisi economica determinata prima dal Covid 19 e successivamente dall’aumento eccessivo del costo di alcuni servizi indispensabili ha aumentato notevolmente il numero di famiglie assistite, ed è sempre più frequente la richiesta di sovvenzioni per il pagamento di affitti o la ricerca di appartamenti da poter affittare a famiglie in difficoltà. E’ volontà di questa Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, spiega Nicolò Piave Presidente del Comitato, effettuare una short list di proprietari che siano disponibili, senza intermediario alcuno, a locare immobili ad uso appartamento alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta che le destinerà a famiglie con difficoltà economiche, secondo criteri concordati con gli uffici solidarietà sociale del Comune di Caltanissetta, attraverso progetti di recupero e sostegno, fermo restando la disponibilità delle somme. Una ennesima collaborazione tra pubblico e privato a favore delle fasce più deboli della popolazione. Il bando è frutto della sinergica collaborazione tra il Distretto Socio Sanitario D8, di cui è capofila il Comune di Caltanissetta il quale ha affidato alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta il Pronto Intervento Sociale (Pr.in.s.) finanziato da di cui ai programmi: PRINS – avviso 1/2021 del PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, risorse react-eu – p.a.l – quota servizi del fondo povertà 2021, con l’ausilio di sei assistenti sociali che operano quotidianamente sul distretto socio sanitario D8 per affrontare le varie emergenze sociali che quotidianamente si registrano sul nostro territorio. Il bando è aperto ed operativo e pubblicato sul sito internet della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, nella sezione Gare e Contratti – www.cri.caltanissetta.it





Luogo: Caltanissetta, Via Xiboli, 345, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.