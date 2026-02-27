C’è tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile per candidarsi ai progetti del Servizio Civile Universale, finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile. Il nuovo bando mette a disposizione complessivamente 65.964 posti, distribuiti tra 2.839 progetti in Italia e all’estero. Di questi, 888 sono quelli disponibili nei progetti promossi dall’Aress Fabiola, che ha ottenuto l’approvazione di tre programmi di intervento, all’interno dei quali sono presenti ben 18 progetti da realizzarsi in diversi comuni della provincia di Palermo. I progetti, che impegneranno gli operatori volontari per dodici mesi, riguardano vari settori: dalla valorizzazione del patrimonio artistico all’assistenza a favore di anziani e disabili, dalla salvaguardia dell’ambiente e la riqualificazione dei centri urbani all’educazione culturale a favore di minori e agli sportelli informativi. Gli operatori volontari presteranno servizio per 25 ore settimanali e riceveranno un rimborso mensile pari a 519,47 euro.





Alla selezione potranno partecipare ragazzi e ragazze, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

Tra gli altri requisiti richiesti anche: la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Ue, «purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia»; e ancora, «non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata». Anche quest’anno sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità che hanno un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.





La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso l’apposita piattaforma “Domanda on line” (DOL) messa a disposizione da parte del Dipartimento e raggiungibile all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it.

L’accesso è consentito tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) e da quest’anno anche con CIE (Carta di Identità Elettronica), entrambi con livello di sicurezza 2.

L’Aress Fabiola ha attivato uno sportello di informazione e di orientamento attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede sita in via Falcone e Borsellino 100/d a Termini Imerese.

Per info su progetti, sedi e posti disponibili consultare il sito www.aressfabiola.it.

