Mazzarino – “La situazione socio-economica del nostro paese è assai difficile. Tutti i settori produttivi risentono di una crisi profonda che non è solo strutturale ma anche di sistema. Tale crisi non può trovare soluzione con metodi e modelli ormai superati, ma è necessario un piano strategico di cambiamento e di trasformazione sociale, culturale, economica e produttiva”: partendo da queste premesse, attraverso un comunicato stampa, Salvatore Battaglia, già consigliere comunale e segretario comunale di Alleanza Nazionale, Salvatore Longone, già sindaco di Mazzarino, ed Enzo Ligambi, già assessore comunale, annunciano il sostegno alla lista “Alleanza per Mazzarino – Vincenzo D’Asaro Sindaco”.

“Del programma politico – proseguono i tre firmatari del comunicato- ci convincono le soluzioni alla disastrosa situazione economico-finanziaria (amplificata dalla inerzia dell’amministrazione uscente), la volontà di potenziare e riqualificare l’organico comunale, per affrontare in maniera adeguata la gestione della cosa pubblica, e la consapevolezza della necessità di dotare l’Ente di una progettualità, finanziabile anche attraverso i fondi del PNRR e del FSC (fondo sviluppo e coesione)”.

Luogo: MAZZARINO, MAZZARINO, CALTANISSETTA, SICILIA

