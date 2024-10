Si svolgerà lunedì 28 ottobre 2024 ore 20.30 all’interno del Cine – teatro Artanis di Caltagirone, in provincia di Catania, il convegno musicale pro Rotary Foundation. Durante il convegno musicale verranno affrontati temi legati al benessere sociale, all’attualità ed alla legalità attraverso brani inediti eseguiti dai Bellamorèa, duo pop world formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto ed introdotti dal dott. Salvo Noè, psicologo e psicoterapeuta noto per le sue rubriche in onda su rai uno.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla presentazione di Ruggero Sardo, il gentleman della conduzione siciliana, uno degli showman più noti ed apprezzati dal pubblico siciliano. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Rotary Foundation che da anni è impegnata a sostenere, tra le tante attività solidali, anche una campagna vaccinale antipolio nei paesi più poveri del mondo, istituendo il fondo polio plus.

Sono stati effettuati numerosi interventi con sovvenzioni umanitarie, con azioni di recupero in seguito a disastri dovuti ad eventi naturali, sovvenzioni nell’ambito della salute, della fame nel mondo, supporto di progetti idrici e igienico sanitari in alcune nazioni in difficoltà. I fondi della Rotary Foundation spesso vanno anche a beneficio delle comunità locali per sostenere progetti con finalità didattico-educative e progetti a sostegno delle fasce più disagiate.









Luogo: Cine-teatro Artanis, Caltagirone (CT), Viale Principe Umberto, Caltagirone CT, 73, CALTAGIRONE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.