I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto hanno deciso di toccare i temi sociali, di denuncia e di valorizzazione della persona, oltre che del territorio. Perché Cantus Manent? CANTUS MANENT (dal latino le canzoni restano) e fa riferimento alla locuzione latina “Verba volant scripta manent”, sostituendo “scripta” con “Cantus” proprio per sottolineare l’intenzione di raccontare in musica delle storie che restino alla memoria di chi le ascolta. Dall’unione delle nostre professioni (Francesco giornalista, Emanuele musicista) nascono canzoni dalle tematiche legate al sociale, alla legalità e all’attualità: amore in tutte le sue forme, emigrazione, immigrazione, tradizioni, libertà, omaggio alle vittime innocenti delle mafie, olocausto e valorizzazione del territorio. Abbiamo deciso di scrivere i testi delle nostre canzoni in lingua siciliana, oltre che in italiano, cercando di fondere suoni della tradizione della musica popolare del Mediterraneo con contaminazioni World e innovazione, anche attraverso sonorità attuali e vari generi musicali quali: Classica, Pop, Rock, Tango, Irish, Jazz, Etnica, Araba, Epica.

Chi sono i Bellamorèa

È un duo composto dai fratelli siciliani EMANUELE E FRANCESCO BUNETTO, cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Dal 2019 sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World Tour” e mira alla valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo attraverso studi e ricerche etnomusicologiche. Hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Malta, Francia, Tunisia e Svizzera.

Videoclip musicale

Dal 2020 hanno intrattenuto il loro pubblico sui social grazie alla pubblicazione dei loro videoclip musicali con tematiche legate al sociale, alla legalità, attualità, cultura, storia e tradizione, in collaborazione con diversi artisti del panorama nazionale ed internazionale come Phil Palmer, Leo Gullotta, Nino Frassica, Nancy Brilli, Tony Sperandeo, Paride Benassai, Roberto Lipari, Tuccio Musumeci, Gianfranco Jannuzzo, Giovanni Cacioppo, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Carlo Muratori, Ernestomaria Ponte, Daria Biancardi, Faisal Taher, Chris Clun, Dinastia, Francesco Castiglione, Max Busa, Gino Astorina, Anna Maria Barbera, Peppe QBeta.

Riconoscimenti

Nel 2021 hanno ricevuto riconoscimenti da parte del Vaticano e dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

Brani contenuti del disco

1. Bellamorèa – “Mediterraneo”

Testo e Musica: Emanuele Bunetto, Faisal Taher (parte in lingua araba); Chitarre di Phil Palmer con la partecipazione straordinaria di Nancy Brilli. Il videoclip racconta la storia del piccolo Aylan. Il mediterraneo negli ultimi anni diventato un “mare di morte” con l’augurio che sia un mare di Pace, luogo di nascita di molte culture e si affermi un punto d’incontro, dialogo e integrazione nella diversità. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Xtzf_2l-s-4

2. Bellamorèa – “Ciatu di l’anima”

Un brano dedicato ai 750 mila siciliani residenti all’estero. A tutti loro ha pensato il duo Bellamorèa scrivendo, musicando e pubblicando “Sciatu di l’anima”, il nuovo video girato in Giappone e in America. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Sb0klqIaENk

3. Bellamorèa – “Carizza”Amore passionale. Una carezza data con il cuore: ciò di cui avremmo tutti bisogno, soprattutto in questo periodo che non ci si può abbracciare, toccare e baciare. Un ritorno alla normalità avrebbe bisogno di più carezze. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=PlhEeXq-obQ

