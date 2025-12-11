La comunità di Belpasso si prepara a celebrare Santa Lucia e a vivere con partecipazione, fede e devozione i tradizionali festeggiamenti del 13 e 14 dicembre, mantenendo vivo il ricordo della straordinaria edizione dello scorso anno, resa indimenticabile dalla presenza del Sacro Corpo della Vergine e Martire siracusana.

Quest’anno i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria concessa per il Giubileo della Speranza: fino al 14 dicembre, infatti, la Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata sarà Chiesa Giubilare, per volontà di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania.





«È ancora vivo il ricordo del 27 e 28 dicembre dello scorso anno, quando l’intera città accolse il corpo di Santa Lucia in un evento straordinario che ha toccato profondamente il cuore di tanti fedeli – dichiara il Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco della Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso – Alla luce di quella esperienza indimenticabile, la festa di quest’anno ritrova i suoi toni più autentici: fede, unione, condivisione. Un cammino arricchito dal dono dell’indulgenza plenaria, una grazia preziosa che ci invita a ritornare al Signore con tutto noi stessi, portando dentro di noi la luce di Santa Lucia».

Il 13 dicembre, solennità di Santa Lucia, alle ore 08:00 in Chiesa Madre avrà luogo l’apertura della Cameretta e la Svelata del Simulacro e delle Sacre Reliquie. Alle 09:00 seguirà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sac. Nunzio Mauro Chirieleison e, alle 10:00, la trionfale uscita dello Scrigno e del Simulacro, con l’inizio della processione per le vie della città. Durante la tradizionale sosta allo Stricanacchio si terrà l’Omaggio ai Caduti. Alla cerimonia prenderà parte anche il Sergente Maggiore dell’Esercito Italiano Andrea Adorno, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare.





Il 14 dicembre, giorno della Devozione Popolare, alle ore 10:30 in Chiesa Madre, si svolgerà il Pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Capitolo dei Canonici della Collegiata di Belpasso, del clero del X Vicariato, delle autorità civili e militari, del Comitato Cittadino, del Circolo Cittadino, della Fondazione Carri di Santa Lucia e delle associazioni ecclesiali cittadine. Al termine, il fercolo raggiungerà in processione la chiesa di Sant’Antonio di Padova e, nella mensa sociale adiacente, per la prima volta, si svolgerà il “Pranzo solidale di Santa Lucia”, realizzato in collaborazione con l’associazione Panis e con i Servizi Sociali del Comune di Belpasso.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18:00, le Sacre Reliquie e il Simulacro di Santa Lucia verranno nuovamente portati in processione nei vari quartieri cittadini. Davanti al Palazzo di Città avrà luogo l’omaggio del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale alla Santa Patrona.

«Ci stiamo avvicinando ai giorni più significativi della festa di Santa Lucia – dichiara Orazio Leotta, presidente vicario del Comitato Cittadino Festa di Santa Lucia –Sono stati mesi intensi, vissuti in piena sinergia con il Circolo Cittadino Santa Lucia, la Fondazione Carri e l’Amministrazione comunale. Una grande macchina organizzativa che, anno dopo anno, continua a crescere e a rafforzarsi. Un impegno straordinario che prosegue nel solco tracciato lo scorso anno, quando abbiamo avuto l’onore di accogliere il corpo di Santa Lucia qui a Belpasso».





La Festa di Santa Lucia di Belpasso, quest’anno, debutta online grazie alla nuova Commissione Digital, un gruppo dedicato alla comunicazione sul web dei festeggiamenti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere, anche attraverso i nuovi strumenti digitali, la storia, i contenuti e i momenti più significativi della ricorrenza, così da raggiungere un pubblico sempre più ampio. Tra le attività promosse rientra “Via Lucis”, il nuovo podcast ufficiale che racconta il culto di Santa Lucia a Belpasso e ripercorre la storia della Santa. Il podcast è disponibile sul sito www.festasantaluciabelpasso.it, dove sarà inoltre possibile seguire in diretta il percorso del fercolo durante i giorni della festa.

Il 14 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, i momenti più significativi delle celebrazioni verranno trasmessi in diretta, a cura di Videobank, su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre e, in streaming, sulle pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso” e “Parrocchia Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso”. La diretta sarà condotta da Salvo La Rosa, che commenterà la Svelata del Simulacro e delle Sacre Reliquie, il Pontificale presieduto da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Renna, l’uscita del Simulacro e dello Scrigno sul Sagrato della Chiesa Madre e l’avvio della processione verso la chiesa dell’Ex Convento.

Gli eventi avranno il patrocinio del Comune di Belpasso

