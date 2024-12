La comunità di Belpasso è pronta a riabbracciare Santa Lucia e a vivere con fede, devozione ed emozione i tradizionali festeggiamenti del 13 e 14 dicembre. Quest’anno, l’attesa è ancora più forte, in quanto la cittadina si prepara ad accogliere, il 27 e 28 dicembre, le Sacre spoglie della martire siracusana per la prima volta nella storia.





«Vivremo la festa con il cuore pieno di fede e gioia per lo straordinario evento dell’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso – dichiara Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso – Possano le Sacre Spoglie della Vergine e martire siracusana donare alla nostra comunità fede, luce e speranza».

Il 13 dicembre, Solennità di S.Lucia V.M., l’apertura della Cameretta, la Svelata del Simulacro di Santa Lucia e delle Sacre Reliquie, è in programma alle 08:00, in Chiesa Madre. A seguire, alle 09:00, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, e poi, alle 10:00, la trionfale uscita dello Scrigno e del Simulacro e l’inizio della processione per le vie della città. Durante la tradizionale sosta allo Stricanacchio si terrà, per la prima volta giorno 13, l’Omaggio a Caduti.



Il 14 dicembre, giorno della devozione popolare, alle 10:30, in Chiesa Madre, è in programma il Pontificale presieduto da Sua Ecc. Mons. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania con la partecipazione del Capitolo dei Canonici della Collegiata di Belpasso, del clero del X Vicariato, delle Autorità Civili e Militari, del Comitato Cittadino, del Circolo Cittadino, della Fondazione Carri di S. Lucia e delle Associazioni Ecclesiali cittadine. Durante la celebrazione il Sindaco, Carlo Caputo, pronuncerà l’Atto di affidamento della Città a S. Lucia.



Nel pomeriggio, a partire dalle 18:30, le Sacre Reliquie e il Simulacro di Santa Lucia verranno nuovamente portati in processione nei vari quartieri cittadini. Davanti il Palazzo di Città si terrà l’omaggio da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale alla Santa Patrona. In serata la tradizionale Ammarrata di Santa Lucia nella propria Cameretta.

I festeggiamenti continueranno il 20 dicembre con la celebrazione dell’Ottava della festa e il 27 e 28 dicembre, quando le Sacre Spoglie di Santa Lucia, saranno a Belpasso.



I momenti più salienti della festa saranno trasmessi in streaming, a cura della Vitalfim di Pippo Vitaliti, sulla pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso”, “Parrocchia Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso” e “Circolo Cittadino Santa Lucia” e in diretta tv su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre.

Il 13 dicembre, dalle 07:50 alle 11:30, verrà trasmessa la Svelata del Simulacro di Santa Lucia e delle Sacre Reliquie, la S. Messa presieduta da Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, la trionfale uscita dello Scrigno e del Simulacro e l’inizio della processione.



Il 14 dicembre, dalle 10:20 alle 12:00, andrà in onda il Pontificale presieduto da Sua Ecc. Mons. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania.

Il 27 dicembre, giorno dell’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia, la diretta avrà inizio alle 14:00 e seguirà tutti i principali appuntamenti fino a sera.



Gli eventi avranno il patrocinio del Comune di Belpasso e dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.





