Belpasso (CT) – È stato riconsegnato alla città lo storico Teatro comunale Nino Martoglio che ha ospitato lo spettacolo organizzato dal Comune di Belpasso “La Sicilia da raccontare e da cantare” condotto dal noto presentatore Ruggero Sardo. Una magnifica passeggiata artistica, tra musica e testi, che ha raccontato la nostra meravigliosa isola, con la prestigiosa presenza dei Bellamorèa, moderni cantori della musica pop world, noti per il loro ambizioso progetto musicale che ha lo scopo di rappresentare la cultura musicale del Mediterraneo in tutto il mondo. A seguire Gino Astorina, pilastro della comicità catanese, protagonista della scena teatrale siciliana da più di trent’anni e infine l’inconfondibile musica di Luca Madonia, con la sua performance elegante e di cultura, accompagnato dai suoi musicisti Denis Marino e Ambra Scamarda.

“Insieme all’assessore agli eventi Condorelli – ha detto il sindaco Carlo Caputo – abbiamo fortemente voluto riaprire in grande il nostro teatro ‘Nino Martoglio’ perché crediamo fortemente al valore della cultura. È stato un impegno prioritario e l’obiettivo è stato raggiunto”. “Siamo felici e soddisfatti di aver riconsegnato alla città e alle compagnie teatrali lo storico Teatro comunale Nino Martoglio – ha detto l’assessore allo spettacolo massimo Condorelli – e lo abbiamo fatto in grande ospitando uno spettacolo che ha avuto apprezzamento dai belpassesi e non solo”.

Luogo: Teatro Nino Martoglio, BELPASSO, CATANIA, SICILIA

