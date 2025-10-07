In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il prossimo 10 ottobre, all’Università degli Studi di Palermo, presso l’edificio 15 del campus di viale delle Scienze, si terrà l’evento conclusivo del primo anno di attività del progetto Pro Bene Comune, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dedicato alla promozione del benessere psicofisico negli ambienti universitari. L’iniziativa, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Cristiano Inguglia, nei passati mesi d’attività, ha sperimentato attraverso la ‘peer education’ percorsi di inclusione e crescita rivolti alla comunità studentesca.







La giornata si aprirà con una conferenza di presentazione dei risultati del primo anno di attività, che si terrà alle 16:30, nell’Aula Magna dell’Edificio 15 (5° piano). Dalle 19:00, nell’area antistante lo stesso edificio, prenderà il via la festa finale del progetto, con uno spazio espositivo Unipa, una live performance art, l’apertura dello spettacolo a cura della GEM band di Ingegneria, il concerto degli ‘Swingrowers’ con dj set conclusivo, per accompagnare l’inaugurazione della nuova area fitness attrezzata e dello Spazio 15, un progetto di rinnovamento di tutta l’area esterna che consegnerà alla comunità universitaria un nuovo spazio di aggregazione all’interno del campus, ideato dai dipartimenti Culture e Società e SPPEFF (Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione).

Luogo: Edificio 15, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

