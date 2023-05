Una giornata di formazione dedicata al tema “Beni culturali, prevenzione e gestione delle emergenze, in caso di terremoti e alluvioni”. L’iniziativa avrà luogo domani, mercoledì 17 maggio, alle 9.30, a palazzo Montalbo, nella sede del Centro regionale progettazione e restauro di Palermo, che ne cura l’organizzazione, e vedrà la partecipazione della direzione Sicurezza patrimonio culturale del ministero della Cultura, della Soprintendenza archivistica della Sicilia e dell’Opificio delle pietre dure di Firenze.

Il corso è rivolto agli oltre 50 restauratori e conservatori che operano all’interno dei numerosi siti dell’assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana; l’obiettivo è fornire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire efficacemente l’emergenza e organizzare le unità operative, partendo dall’esperienza maturata nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che si è già trovata ad affrontare in prima linea eventi calamitosi.

Saranno illustrate le procedure per le corrette operazioni da compiere in fase emergenziale e le principali fasi operative, come l’individuazione dei luoghi sicuri da utilizzare come depositi, la messa in sicurezza dei beni immobili, il trasferimento delle opere nei depositi e, ancora, l’organizzazione dei laboratori di restauro.

Sarà inoltre possibile entrare nel vivo dell’azione, mediante due simulazioni di salvataggio e corretta manipolazione dei beni, che si svolgeranno contestualmente e nelle quali si cimenteranno i partecipanti nei vari ruoli.

