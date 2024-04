Nuovo singolo per il cantautore siciliano Emanuele Hesael Pavano, che emoziona sempre con il suo stile originale ed inconfondibile.

Il brano dal titolo “Beviamoci a morsi”, prodotto dall’etichetta discografica londinese Tilt Music Production, racconta uno spaccato di vita tra il reale e il sognato.

Dal sound spiccatamente radiofonico, il brano, ironico e carico di energia pop-rock, è già disponibile in tutti i digital stores mondiali e sta entrando nel palinsesto di alcune radio Italiane, come All Music Digital Radio, Antenna Web Radio e altre, come racconta lo stesso Emanuele Hesael Pavano.

“L’ironia del titolo attraversa tutto il brano” spiega Hesael, autore e compositore del singolo, il quale collabora anche all’arrangiamento insieme al giovane maestro Lorenzo Cappuccio, che scrive e interpreta a colori accesi le chitarre elettriche nel brano.

“Beviamoci a morsi” parteciperà ad un festival estivo siciliano che toccherà le più belle piazze della Sicilia sud orientale” racconta il cantautore siciliano che questa estate sarà al Premio Franco Battiato ed a tal proposito afferma: “in occasione della mia partecipazione al prestigioso Premio Franco Battiato, questa estate in una serata unica che si terrà in una importante location a Catania, presenterò un brano del maestro arrangiato in una veste originale, una sfida che reputo emozionante. – conclude Hesael – Gli arrangiamenti saranno curati da Daniele Ciavarro , un producer e musicista che stimo molto.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.