Immaginate di essere un attore che improvvisamente muore sul palco a causa di un incidente, ritrovandosi però nel corpo di Giuda Iscariota, l’apostolo traditore di Gesù, undici giorni prima della crocifissione sul Golgota.

L’occasione per cambiare la storia dell’umanità è raccontata in “Gli ultimi 11 giorni”, il nuovo libro dell’autore e attore Bibi Bianca, che sarà presentato il 24 novembre alle 18,30 a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo.

Una storia di pura fantasia, basata però sulla ricerca da parte di Bianca di documenti autentici e che ci fanno capire come si viveva realmente oltre duemila anni fa nelle terre attraversate da Gesù e come, al di là della Bibbia, si possono rimodulare i protagonisti della storia delle storie.

