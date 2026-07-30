Il Food Camp – Pozzo Gradiglia si conferma un autentico archivio vivente della biodiversità, un luogo in cui natura, storia, cultura ed enogastronomia si fondono in un’esperienza capace di raccontare l’identità più autentica della Sicilia.

Un laboratorio culturale e sociale dove ogni sentiero, ogni pianta, ogni pietra e ogni piatto custodiscono la memoria di un territorio. Un viaggio nel tempo che accompagna gli ospiti dalla terra alla tavola, tra antichi saperi agricoli, gesti contadini tramandati di generazione in generazione e le testimonianze lasciate dalle civiltà che hanno abitato questa terra, contribuendo a costruirne la storia e la cultura.

Un importante riconoscimento conferma il valore di questo percorso: Tony Rocchetta è stato nuovamente insignito del titolo di Custode della Macchia Mediterranea, conferito nell’ambito della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea.





Un premio che rappresenta il riconoscimento di un impegno concreto nella tutela del paesaggio, della biodiversità e della memoria storica. Grazie a un lungo lavoro di recupero, un luogo un tempo ridotto a discarica a cielo aperto è stato restituito alla collettività, trasformandosi in uno spazio di educazione ambientale, cultura e valorizzazione del patrimonio rurale.

Il percorso conduce i visitatori lungo gli antichi cunicoli scavati nei secoli, straordinaria testimonianza dell’ingegneria idraulica delle civiltà che hanno saputo intercettare e custodire l’acqua proveniente dalla montagna calcarea, una risorsa formatasi nel corso di milioni di anni e divenuta elemento fondamentale per la vita del territorio.





Accanto a questo patrimonio si trova la casa del contadino, dove gli ospiti possono vivere un’autentica esperienza rurale, riscoprendo i ritmi della vita agricola e il valore del lavoro della terra.

L’orto didattico rappresenta uno dei simboli del Food Camp: un esempio concreto di agricoltura pulita e rigenerativa, coltivata senza chimica di sintesi e fondata esclusivamente su pratiche naturali, sul rispetto dei cicli della natura e sulla rigenerazione del suolo. Da questo ecosistema nasce il cibo che diventa racconto, cultura e identità attraverso i piatti della tradizione siciliana.

Il Food Camp – Pozzo Gradiglia non è soltanto un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi. È un invito a riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, tra memoria e futuro, dimostrando che la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale rappresenta una delle più grandi opportunità per costruire uno sviluppo sostenibile e lasciare alle nuove generazioni un’eredità di valore.

Perché custodire la biodiversità significa custodire la vita, la storia e l’anima della nostra terra.

Luogo: Associazione Quintessenza , Via Cimabue , 15, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

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