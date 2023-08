Lo Stupro di Palermo non può che portarci ad una considerazione: bisogna insegnare educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e serve la figura dello psicologo scolastico. Contraria alle proposte della destra sulla castrazione chimica e alle restrizioni incompatibili con le norme del mercato, ribadisco con forza che serve un imponente piano di finanziamento per le Scuole: più docenti e pagati meglio, assistenti alla comunicazione, psicologi scolastici; investire su luoghi di aggregazione sani, come quelli sportivi; sostegni economici alla maternità ed alle famiglie.

È un problema educativo che va curato sostenendo le famiglie e le nuove generazioni.

Le pene devono ovviamente esserci, il fatto va duramente additato, ma mirare anche alla rieducazione. Questi ragazzi devono capire l’atrocità di quanto commesso.

Non ci si può continuamente girare dall’altra parte, bisogna occuparsi dei nostri giovani, educarli, creare per loro una società migliore. Lo dobbiamo a questa ragazza, dobbiamo riuscire a scrivere la parola mai più su atrocità di questo tipo, e lo si fa investendo sulle scuole e sui lavori di pubblica utilità come pene.

Roberta Zicari

Consigliere Comunale

