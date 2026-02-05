Governance, Geopark Unesco e turismo esperienziale saranno al centro del talk che svela il “Laboratorio Madonie”, la destinazione siciliana da vivere 365 giorni l’anno. Mercoledì 10 febbraio, alle ore 16, il Consorzio Turistico Cefalù–Madonie, braccio operativo della Dmo Madonie e Targa Florio, insieme all’Ente Parco delle Madonie, sarà protagonista di un incontro alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal titolo “Madonie, Laboratorio di futuro: dove natura, identità e governance creano la destinazione tutto l’anno”. Moderato dal giornalista Michele Ferraro (Migi Press), il talk punterà i riflettori su un modello di governance capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e a un’offerta di esperienze autentiche e sostenibili. Interverranno il Direttore del Consorzio Turistico Cefalù–Madonie Smeralda Tornese che presenterà la visione strategica della Dmo come infrastruttura di sistema per la promozione delle Madonie e Rita Militi dell’Ente Parco delle Madonie, che illustrerà il ruolo del Parco nella conservazione e valorizzazione responsabile delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio.

Un modello di governance per il turismo tutto l’anno

Al centro dell’incontro la presentazione delle Madonie come destinazione integrata, in cui la collaborazione tra pubblico e privato genera esperienze turistiche di qualità. L’obiettivo è mostrare ai mercati internazionali una Sicilia che non vive solo d’estate. “Portiamo a Milano una visione sistemica – spiega Smeralda Tornese – Le Madonie sono il luogo ideale per il turismo esperienziale: dai cammini storici all’heritage culturale, fino alla leggendaria Targa Florio. Stiamo costruendo un ecosistema multiattoriale per intercettare i nuovi segmenti di viaggiatori consapevoli, che cercano la Sicilia 365 giorni l’anno”.

L’eccellenza del Geopark Unesco

Il patrimonio naturale unico delle Madonie, certificato come Geopark Unesco, offre un paesaggio unico, perfetto per chi ama il turismo outdoor e sostenibile. “La tutela ambientale non è un limite, ma una garanzia di qualità – afferma Rita Militi – Alla Bit di Milano mostreremo come la conservazione del paesaggio e della biodiversità si traduca in un’offerta turistica di alto profilo, capace di attrarre i flussi dai nuovi mercati del turismo responsabile”.





