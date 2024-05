Sulla scia dello strepitoso ritorno di Black Prince nella scena rap con il brano “Educazione Siciliana”, che fino ad oggi ha sfiorato il mezzo milione di ascolti su Spotify; il rapper catanese è pronto a pubblicare un nuovo singolo, “Casablanca”, in uscita venerdì 17 maggio 2024. Una canzone che ha un sound coinvolgente e che guarda anche all’estate che è alle porte, merito del producer Whellele col quale Black Prince è entrato in una sintonia si oserebbe dire perfetta, in qualche modo una coppia vincente.



In “Casablanca” l’artista siciliano racconta le difficoltà che si incontrano in strada e un po’ il percorso che i giovani sono tenuti ad affrontare in zone complicate, ma trasmette anche un sano senso di rivalsa fino alla resilienza. Quindi tutto il contrario da un’ostentazione della criminalità, come spesso viene fraintesa la narrazione del rap, piuttosto uno storytelling incentrato su quanto sia complicato uscire da determinate situazioni che nel bene o nel male forgiano la persona.

La carica sonora di “Casablanca”, il nuovo singolo del rapper Black Prince

Black Prince è un rapper catanese originario del Gambia, fin dagli esordi ha attirato l’attenzione della scena rap locale, ma comunque siciliana. Uno dei suoi vantaggi sicuramente sono le sue origini che gli permettono di arricchire la propria espressione artistica con la multiculturalità che gli appartiene. Protagonista della produzione musicale di Black Prince è la sua storia personale, a tratti dura e scomoda. Tuttavia, proprio grazie alla musica è riuscito a riscattarsi dal disagio giovanile, purtroppo tipico delle periferie, soprattutto se situate al Sud.

Black Prince in un momento della sua carriera ha deciso di interrompere la sua attività per metterla in pausa, un periodo che gli è servito a limare il suo stile, la scrittura e per sistemare problemi che hanno toccato la sfera personale della sua vita. Infatti, al suo rientro il rapper catanese ha detto: «Ho sistemato quello che dovevo sistemare, ora posso dedicarmi alla musica». Il rapper originario del Gambia, al giorno d’oggi ha acquisito maggiore consapevolezza artistica e personale anche per via del suo matrimonio e i suoi tre figli. Il 2024 è l’anno che ha segnato il suo ritorno nella musica, prima con “Educazione Siciliana” e il 17 maggio con “Casablanca”, altra uscita curata dall’etichetta discografica Shut Up Records.

