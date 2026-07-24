“A seguito delle numerose note ufficiali che ho trasmesso nei giorni scorsi per segnalare i continui disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica nella zona dell’Arenella e zone limitrofe, ho avuto un confronto con E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, nel corso del quale sono stato aggiornato sulle attività in corso per affrontare i blackout che stanno interessando il nostro territorio.





Nel corso dell’incontro mi è stato spiegato che la prolungata ondata di calore che da giorni interessa la Sicilia, più volte segnalata dalla Protezione Civile regionale con bollettini di allerta rossa, sta mettendo a dura prova le infrastrutture elettriche. Le temperature, in alcune aree, hanno superato i 45 gradi e sull’asfalto possono raggiungere valori superiori ai 60 gradi. Una situazione eccezionale che, insieme alla persistente assenza di piogge, sottopone in particolare i cavi elettrici interrati a condizioni di esercizio particolarmente gravose. In queste circostanze i materiali isolanti possono andare incontro a criticità e, non essendo possibile un adeguato smaltimento del calore, possono verificarsi guasti improvvisi difficilmente prevedibili. A rendere ancora più complesso il quadro contribuiscono anche gli incendi che stanno interessando diverse aree della Sicilia e che, in alcuni casi, hanno reso necessaria la temporanea disalimentazione di porzioni della rete per garantire la sicurezza. Analoghe criticità si stanno registrando in diverse province siciliane, tra cui Palermo, Catania, Messina e Agrigento.





Mi è stato inoltre rappresentato che, per fronteggiare questa situazione eccezionale, oltre 1.000 tra tecnici e operatori di E-Distribuzione, con il supporto del personale e dei mezzi delle imprese appaltatrici, sono impegnati senza sosta nell’individuazione dei guasti, nelle riparazioni e nel ripristino della regolare erogazione dell’energia elettrica nel minor tempo possibile. A supporto della struttura operativa siciliana è intervenuta anche una task force nazionale di Enel con ulteriori mezzi e personale specializzato.





Comprendo pienamente il disagio che tante famiglie stanno affrontando in questi giorni. Proprio per questo ritengo importante condividere con i cittadini le informazioni ricevute direttamente dai responsabili competenti, così da garantire la massima trasparenza sull’origine delle criticità e sulle attività che si stanno portando avanti per superarle.





Da parte mia continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con E-Distribuzione e con tutte le istituzioni competenti, affinché gli interventi proseguano con la massima rapidità possibile e il servizio possa tornare quanto prima alla piena normalità.

Rivolgo infine un appello alla collaborazione e al senso civico della cittadinanza, chiedendo, per quanto possibile, comprensione durante questa fase particolarmente complessa, nella consapevolezza che sono in corso interventi straordinari per ridurre i disservizi e ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione dell’energia elettrica”.

NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO



Luogo: PALERMO , PALERMO , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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