Assoesercenti ha trasmesso una formale diffida e messa in mora a E-Distribuzione S.p.A., società responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo della rete elettrica di distribuzione, in relazione ai continui e prolungati disservizi che stanno interessando numerosi territori della Sicilia.

La comunicazione è stata inviata, per conoscenza, anche al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ai quali l’Associazione ha chiesto un intervento istituzionale urgente presso il gestore della rete e le autorità competenti.

Da diversi giorni cittadini, commercianti e imprese segnalano interruzioni improvvise della fornitura, continui distacchi e riattivazioni, cali e sbalzi di tensione, nonché blackout che, in alcuni casi, si protraggono per gran parte della giornata.





Una situazione che sta producendo conseguenze particolarmente gravi per le attività economiche, impossibilitate a utilizzare impianti, macchinari, sistemi informatici, registratori telematici, terminali POS, apparecchiature di refrigerazione e strumenti indispensabili per il regolare svolgimento del lavoro.

“Siamo consapevoli che le elevate temperature di questi giorni abbiano determinato un maggiore consumo di energia elettrica – dichiara il presidente nazionale di Assoesercenti, Salvatore Politino – ma il caldo non può rappresentare una giustificazione per disservizi così frequenti, estesi e prolungati. L’aumento della domanda nei mesi estivi è un fenomeno prevedibile, rispetto al quale la rete dovrebbe essere adeguatamente dimensionata, mantenuta e potenziata”.

Secondo Assoesercenti, le ripetute interruzioni evidenziano criticità infrastrutturali che richiedono interventi non più rinviabili.





“Non è accettabile – prosegue Politino – che cittadini e imprese debbano stare quasi intere giornate senza corrente, con il rischio di danneggiamento delle apparecchiature elettriche e con perdite economiche che, per molte attività, possono diventare insostenibili”.

Con la diffida, Assoesercenti ha chiesto a E-Distribuzione l’immediato ripristino della regolarità del servizio, la verifica dello stato delle cabine e delle linee elettriche, l’individuazione delle cause dei guasti e la predisposizione di un piano straordinario di manutenzione, potenziamento e ammodernamento della rete.

L’Associazione ha inoltre richiesto un quadro dettagliato delle interruzioni registrate, con l’indicazione della durata, delle utenze coinvolte e delle cause tecniche, invitando il gestore a conservare tutta la documentazione utile all’accertamento delle eventuali responsabilità.





Assoesercenti si riserva di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e delle imprese e di procedere alla quantificazione dei danni causati agli elettrodomestici, agli impianti, ai macchinari e alle apparecchiature elettroniche, nonché delle perdite derivanti dal deterioramento delle merci, dalla sospensione delle attività e dai mancati incassi.

L’Associazione ha infine annunciato la propria disponibilità ad assistere cittadini, commercianti e operatori economici nelle richieste di indennizzo e risarcimento e nelle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti responsabili.

“Le imprese siciliane stanno già affrontando costi energetici elevati e una congiuntura economica complessa. Non possono essere ulteriormente penalizzate dall’inadeguatezza delle infrastrutture e dall’assenza di un servizio essenziale. Chiediamo risposte immediate e interventi concreti”, conclude Politino.

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