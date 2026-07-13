Palermo 13 luglio 2026 – La Cgil Palermo esprime il suo plauso a magistrati e alle forze dell’ordine per la nuova operazione che ha portato all’emissione di 15 fermi nel mandamento di Tommaso natale per reati di estorsione e traffico di droga. “Esprimiamo apprezzamento ai magistrati della direzione distrettuale antimafia e allArma dei Carabinieri che hanno risposto al bisogno di sicurezza espresso di Palermo, dopo i tanti episodi di intimidazione e violenza criminale e mafiosa che in questi mesi hanno creato quasi quotidianamente tanta preoccupazione e allarme- dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – Eventi che hanno caratterizzato una vera e propria sfida allo Stato e alla democrazia Chiediamo che sia data continuità all’azione investigativa, garantendo agli inquirenti tutti i fondi e gli strumenti necessari per potenziare il controllo sul territorio e spezzare ogni tentativo di ricostituzione del potere mafioso. Alla magistratura e alle forze dell’ordine il ringraziamento delle lavoratrici e dei lavoratori e dei cittadini della Palermo onesta che si ribella, che davanti all’emergenza sicurezza e legalità chiedono di non essere lasciti soli. Oltre all’azione repressiva, attendiamo anche le risposte da parte delle istituzioni, per affrontare le marginalità e i divari sociali che caratterizzano i nostri quartieri e garantire gli stessi diritti costituzionali ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Alla violenza occorre contrapporre un’iniziativa sociale, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione democratica della parte sana della nostra società, che è la maggioranza” .





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