La band siciliana La Dìva , formata da Melissa Petitto e Flaviano “Ray” Pennisi, conquista il pubblico con il loro disco Canzoni di Città. In particolare il loro singolo L’Estate a Novembre che vede il featuring di Fabrizio Bosso alla tromba, uno dei più grandi trombettisti del mondo, raggiunge oltre 130.000 ascolti su Spotify così come l’intero album supera i 250.000 streaming solo su Spotify, numeri che si vanno ad aggiungere alle milioni di visualizzazioni sui social.

La band nasce in Sicilia e negli anni si fa conoscere al grande pubblico grazie anche a collaborazioni con artisti del panorama italiano ed internazionale come Shaun Martin (tastierista degli Snarky Puppy e vincitore di 7 Grammy), Jeffrey Jey (voce degli Eiffel65), Ghigo Renzulli (fondatore e chitarrista dei Litfiba), Cesareo (Elio e le Storie Tese), Fabrizio Bosso, Maurizio Solieri (Vasco Rossi), Ricky Portera (Lucio Dalla, Stadio) e tanti altri.

Suonano come band d’apertura per i The Kolors e gli Zero Assoluto in Sicilia.

Dal 2020 collaborano con produzioni televisive Rai.

Nel 2023 realizzano la sigla per Viva Rai2, il programma successo di Fiorello e nello stesso anno presentano il loro singolo L’Estate a Novembre in anteprima su Viva Rai2.

Melissa e Flaviano sono autori, compositori e produttori del disco.

Il pubblico li apprezza anche per la loro presenza scenica molto glam e per il loro sound electropop elegante caratterizzato da ritmi incalzanti, melodie accattivanti e suoni moderni e che lasciano spazio alla loro bravura tecnica che trova il massimo dell’espressione durante le loro esibizioni live. Infatti loro sono grandi musicisti: Melissa è laureata in contrabbasso Classico al Conservatorio Bellini di Catania, Flaviano per il suo stile unico è stato sulle maggiori riviste e testate nazionali ed estere.

Ascoltali e seguili sui social

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.