Grande apprezzamento e riscontro di pubblico, con oltre mille visitatori, per la mostra “Squarci noti e meno noti di Catania” organizzata sabato e domenica scorsi nella Galleria d’arte moderna dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con il Lions Club Catania for an Absolute Serve.

18 pittori e 7 fotografi di Catania e del territorio hanno messo in vetrina, attraverso dipinti e scatti fotografici, tutto il loro amore per la Città e per Sant’Agata.

“Insieme con il presidente del Lions Club, Sergio Marino, – ha detto il presidente del senato cittadino Sebastiano Anastasi – abbiamo pensato di proporre momenti importanti all’insegna dell’arte, della bellezza e dell’appartenenza, ispirati fortemente dall’amore e dal rispetto per Catania e per la nostra Patrona. Ed è stato emozionante vedere quanto i catanesi abbiano apprezzato la possibilità di attenzionare una città unica in questi giorni di festa attraverso gli occhi e soprattutto l’anima dei nostri meravigliosi artisti”.

I fotografi sono: Guglielmo Brida, Marco Cajazzo, Arturo Cosentino, Santo Nicolosi, Livio Oliva, Massimo Pantano, Mimmo Trombetta.

I pittori: Marcella Avondo, Margherita Bertini, Giusi Dinaro, Angela Dulzetto, Antonio Fassari, Adriana Garozzo, Santina Giustolisi, Maria Longo, Maria Materia, Francesca Mazzaglia, Claudia Piscione, Gaetano Puleo, Gabriella Puliatti, Rosanna Raciti, Anna Romeo, Cettina Scillia, Maria Sturiale, Maestro Pietro Alessandro Trovato

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.