Una borsa di studio quinquennale “Antonio Riolo”, in uno dei licei più innovativi della nostra città, destinata a un giovane meritevole che non se la potrebbe permettere: è questa la scommessa dell’imprenditrice palermitana per il futuro di Palermo.



La borsa di studio è messa a disposizione da Riolo Group di Iolanda Riolo ed è dedicata ad Antonio Riolo, padre di Iolanda. Un gesto che rilancia l’importanza di una formazione di qualità, innovativa e aperta ai giovani siciliani per un futuro migliore.

Il percorso proposto è quello del liceo scientifico STEAM (Science, Tecnology, Enginering, Arts, Mathematics): un progetto di liceo innovativo e moderno, capace di intercettare le sfide del presente e del futuro del pianeta.

Con uno spiccato orientamento al mondo della ricerca scientifica, chi si aggiudicherà la borsa potrà sperimentarsi in alcune discipline innovative, partecipare a bandi di concorso di rilievo internazionale, sperimentare un metodo che avvicina il liceo STEAM ai campi vitali ivi compresa la medicina e partecipare ai “pomeriggi di ricerca” con insegnanti-ricercatori durante i quali sarà avviato alla ricerca scientifica attraverso attività laboratoriali e veri e propri progetti di ricerca. Inoltre, per gli studenti talentuosi dell’ultimo anno potrebbero essere previste lettere referenziali per intraprendere un percorso di studi universitario all’estero presso l’Università di Pittsburgh.

Lo scorso giugno, infatti, il Gonzaga Campus ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la fondazione Ri.MED, artefice della progettazione del Centro di Biotecnologie e Ricerca Biomedica a Carini (PA) e ISMETT (Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione) – UPMC (University of Pittsburgh Medical Center). L’accordo prevede proprio il rilancio del liceo scientifico STEM. “Scienze, fisica, statistica, informatica si studieranno con docenti dei principali enti di ricerca del territorio” si legge nella nota diffusa.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso il Gonzaga Campus via email o a mezzo posta entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 6 Settembre. Le istanze devono essere indirizzate all’attenzione della direzione generale del Gonzaga Campus, via Piersanti Mattarella 38/42 – 90141 Palermo, o alle mail:direttore@gonzagapalermo.it e segreteria.direzione@gonzagapalermo.it

Il bando sarà consultabile collegandosi al sito www.gonzagacampus.it

“Siamo contenti di questa bella opportunità che consentirà a un giovane di formarsi accademicamente e umanamente – ha affermato p. Vitangelo Denora gesuita e direttore generale del Gonzaga Campus -. Crediamo molto nella collaborazione sinergica con le istituzioni cittadine che si occupano di innovazione e di ricerca per costruire le strade per un futuro migliore per questa terra. In questa prospettiva, si inserisce l’accordo con Ismett e Ri.MED che nasce dal desiderio di fare una proposta in cui si coinvolgono non solo la scuola ma anche altre realtà sociali. Il liceo STEAM, cerca di coniugare, con un approccio ampio, la ricerca scientifica e l’apertura alle sfide del domani con la parte umanistica tipica della nostra tradizione dei gesuiti. Dobbiamo dare ai giovani la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione del loro futuro. Da ciò è nata l’idea della borsa di studio per un giovane meritevole che, attraverso l’aiuto delle forze vive della società palermitana, potrà intraprendere un percorso formativo significativo come segno di speranza per Palermo e per tutta la Sicilia. E’ una idea antica per le scuole dei gesuiti. Ringraziamo la dott.ssa Riolo che sta condividendo con noi questo sogno”.

“Mio padre, Antonio Riolo, ci ha lasciato una grande eredità morale – ha detto Iolanda Riolo – che riteniamo sia il segreto della nostra crescita: quella di agire di pari passo nel segno del rispetto del cliente e della generosità verso i meno fortunati. In una terra difficile come la nostra, offrire una chance a chi merita è l’unico modo per vivere in pienezza e con coscienza la nostra vita d’impresa. Solidarietà e generosità per lui erano gli insegnamenti cristiani da cui non potersi esimere come vero senso del saper vivere. Pertanto, con gioia e in sua memoria, tendiamo la mano ad una persona meritevole, offrendo il nostro contributo in partnership con il Gonzaga Campus, che lui stesso, più di cinquant’anni fa, scelse, con amore, per me”.

