Ultimo concerto de La Pietra Lunare, lunedì 24 Giugno a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 19:30



“… a shape of electronic sonic landscape that comes directly from Uranium”

L’ultimo appuntamento della “summer edition” di Pietra Lunare ospita Bradipop, protagonista indiscusso fra i musicisti più eclettici e trasversali del panorama cittadino palermitano.

Al secolo (scorso) Federico Cardaci è da oltre trent’anni il poliedrico polistrumentista degli Airfish, band fondamentale dell’underground palermitano, ma anche fondatore degli OtopodO e collaboratore di altre realtà “speciose”. Quali? 15-18, Paul Teglia & the Goodmakers of Shit, Fratelli Kolosimo. Un musicista che lascia il segno!

Cardaci ha pubblicato due cd editi per Sasime Records: “The Beast of…” e “Seven Leaves for a Sloth”;

Lunedì sera Bradipop ci porterà in giro attraverso un universo musicale che chiude degnamente la rassegna La Pietra Lunare col suo aliante scoppiettante… Non mancate!

L’ingresso al concerto è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali)

Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/06/2024

Data Fine: 24/06/2024

Ora: 19:30

Artista: Bradipop

Prezzo: 0.00

