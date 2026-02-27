Un evento storico per il quartiere di Brancaccio e per l’intera Seconda Circoscrizione: con la consegna ufficiale del cantiere, prendono avvio i lavori per la realizzazione dell’asilo nido dedicato alla memoria di don Pino Puglisi, intitolato “I Piccoli di Padre Puglisi”, atteso da oltre sette anni e finalmente realtà dopo un lungo iter burocratico e amministrativo.

Questo traguardo non è frutto del caso, ma dell’impegno costante e sinergico di istituzioni, associazioni e cittadini. Un ringraziamento sentito va al Centro di Accoglienza Padre Nostro, alla Fondazione Giovanni Paolo II, al quotidiano Avvenire, alle forze politiche e amministrative che non hanno mai abbandonato la visione di un quartiere rigenerato, e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, contribuendo con competenza e passione al suo avanzamento.





L’asilo nido, che potrà accogliere fino a circa 60 bambini, rappresenta non solo un servizio educativo fondamentale per le famiglie, ma anche un segno tangibile di speranza e rinascita sociale per un territorio che merita opportunità, crescita culturale e coesione.

La struttura educativa che sorgerà a Brancaccio non è un semplice edificio: è un simbolo di lotta contro il disagio, contro la marginalità e contro ogni forma di illegalità. È il segno concreto di una comunità che sceglie di investire sui suoi giovani, sulle loro potenzialità e sul loro futuro, in linea con gli insegnamenti di don Pino Puglisi che vedeva nell’educazione il primo strumento di emancipazione.





Un modello di sviluppo per le periferie

L’avvio di quest’opera rientra in una visione più ampia dell’amministrazione comunale per il rilancio delle periferie di Palermo: esperienze che guardano non solo alle infrastrutture fisiche, ma soprattutto al capitale umano, alla qualità dei servizi e alla dignità delle comunità. Solo attraverso queste direttrici — cultura, educazione, servizi sociali e partecipazione — si può realmente promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile.





Nella Seconda Circoscrizione, in particolare, stiamo lavorando con determinazione per promuovere interventi che rafforzino l’identità del territorio, favoriscano l’aggregazione sociale e rispondano alle esigenze quotidiane delle famiglie e dei più piccoli. L’asilo nido di Brancaccio è solo l’inizio di un percorso più vasto che mira a valorizzare ogni quartiere, rendendo i servizi pubblici un elemento di coesione e progresso per tutti i cittadini.

Il lavoro continua, con la ferma convinzione che investire sui giovani e sulle famiglie sia l’azione più efficace per costruire comunità più forti, coese e prospere.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.