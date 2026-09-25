Bretella di uscita autostradale verso Tommaso Natale/Mondello, situazione di degrado: richiesto intervento urgente per rifiuti, diserbo e potatura

Ho formalmente richiesto un intervento urgente di rimozione dei rifiuti, diserbo e piccola potatura lungo la bretella di uscita autostradale in direzione Tommaso Natale/Mondello, interessata da una situazione di degrado che necessita di un intervento tempestivo.

La segnalazione riguarda, in particolare, le condizioni in cui versa il tratto stradale, dove sono presenti accumuli di rifiuti abbandonati lungo i margini della carreggiata e nelle piazzole, con evidenti ripercussioni sul decoro dell’area e sulle condizioni igieniche del luogo.





A questa situazione si aggiunge la presenza di una fitta vegetazione spontanea, che in diversi punti invade la sede stradale e contribuisce a ridurre la visibilità. Particolare attenzione è stata inoltre posta alla presenza di rami sporgenti di alberi e arbusti, che possono ostacolare il regolare transito dei veicoli e rendere meno agevole la percorrenza della bretella.

Si tratta di criticità che non possono essere considerate esclusivamente una questione di decoro urbano. La presenza contemporanea di rifiuti, vegetazione incolta e rami sporgenti interessa infatti un tratto di viabilità caratterizzato dal transito di numerosi automobilisti e motociclisti e rende necessario ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e visibilità.





Per questo motivo, nella nota trasmessa al Sindaco di Palermo e al Dirigente della RAP S.p.A., ho chiesto che venga effettuato un intervento complessivo e risolutivo, comprendente la rimozione dei rifiuti presenti, il diserbo della vegetazione spontanea e la piccola potatura degli alberi e degli arbusti che presentano rami sporgenti sulla sede stradale.

L’obiettivo è quello di ripristinare la piena fruibilità del tratto stradale, migliorare le condizioni di sicurezza per chi lo percorre e restituire all’area condizioni adeguate di pulizia, decoro e igiene.





Non si tratta quindi di un semplice intervento estetico, ma della necessità di intervenire su una serie di problematiche che, se trascurate, possono progressivamente aggravare le condizioni del tratto interessato.

Ho inoltre richiesto di essere puntualmente informato sugli interventi che saranno programmati e sulle relative tempistiche, affinché alla segnalazione possa seguire un riscontro concreto.





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