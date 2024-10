Un allenatore di lotta libera, che organizza allo stesso tempo e contemporaneamente, esibizioni di wrestling ed eventi contro il bullismo, per chiarire ai giovani che non è con la repressione e la violenza nei confronti degli altri che si risolvono i problemi personali e della società.

Il maestro Mimmo Lo Tartaro, responsabile della Dynamic Sicilian Wrestling, spiegherà come è possibile farlo nella puntata 47 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=CesEkBXv4a0

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/74gVgGgvYwffXb1noutcJq?si=afa026206df2444f

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Mimmo Lo Tartaro ha spiegato tutti i segreti – un po’ da spettacolo e un po’ da sport – del wrestling, ma anche come questa forma di lotta possa essere un mezzo per abbattere il bullismo tra i giovani e nelle scuole, grazie alla capacità di fare divertire chi lo osserva. Mimmo non si è sottratto nel raccontare i suoi traumi familiari, cominciando dal suicidio della madre nel luglio del 1992.

Anche Mimmo Lo Tartaro ha voluto partecipare alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.





