Un vero family show che riscalda il cuore dei grandi e stupisce quello dei più piccoli che appena entrati a Spazio Bis, la sala teatrale all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, già sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo della Compagnia Buio in Sala, vengono accolti da una speciale animazione che introduce lo spettacolo “A presto Babbo Natale” scritto per la rassegna “Giovani Sguardi” da Giuseppe Bisicchia, autore della regia insieme a Massimo Giustolisi.

Una storia inedita e dal sapore magico, arricchita dalle proiezioni di Andrea Ardizzone, che racconta cosa accade in un piccolo paesino composto da gioiosi abitanti tranne uno apparentemente freddo e distaccato che magicamente riscoprirà il vero significato del Natale.

Sul palco di Spazio Bis

un nutrito cast di giovani performer capitanato da Diletta Borrello, Massimo Carbonaro, Anastasia Caputo, Oriana Ciaffaglione, Antonio Costantino, Benedetta D’Amico, Damiano D’Antoni, Federica Fischetti, Giada Romano, Graziana Spampinato e Alessandro Ursino che attraverso il gioco del teatro hanno deciso di salutare il 2024 tra musica, canti e momenti fantastici.

Grandi applausi per l’arrivo di tre personaggi fantastici: Mamma Natale, la Befana sprint e Babbo Natale, che insieme alle due amiche-nemiche ha interagito con il numeroso pubblico in sala regalando calze piene di dolciumi a tutti i bambini e le bambine per un finale scoppiettante capace di incantare i più piccoli e far riassaporare ai più grandi il sapore di quel Natale trascorso tra il calore degli affetti più cari affinchè sia Natale tutti i giorni e non solo una volta l’anno.

