Una serata all’insegna del divertimento, della comicità e della musica. Al Cineteatro Colosseum di Palermo il nuovo spettacolo di cabaret “Ma bella a virità”.

Protagonisti della scena saranno Giorgio Pitarresi e Ciro Chimento, pronti a coinvolgere il pubblico con sketch esilaranti, battute travolgenti e momenti di pura comicità palermitana.





Ad arricchire lo spettacolo sarà la coinvolgente colonna sonora dal vivo del Maestro Aguglia, che accompagnerà la serata con musica ed emozioni, creando un perfetto connubio tra cabaret e intrattenimento musicale.

Appuntamento domenica 17 maggio, alle 17:45, in via Guido Rossa, 7.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.