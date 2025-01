Vince e convince l’ Athletic Club Palermo nel match di andata del primo turno della Coppa Italia nazionale di Serie C Femminile, le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo vincono 6-0 contro l’ Asd Calcio Sangiovannese nell’ Abbinamento H al termine di 40 minuti effettivi giocati con grande personalita’ e carisma al cospetto di un temuto e forte avversario.

Sblocca la gara dopo diciasette secondi Laura Ciriminna che ricevuta a destra una palla al bacio dal versante opposto, piazza il suo diagonale chirurgico che supera Dragan per il vantaggio nerorosa.

Il match diventa interessante con la compagine di coach Giuseppe Audia che cerca di recuperare terreno ma e’ ottima la gestione e il possesso palla per la squadra di casa che trova con Clara Di Piazza il raddoppio al quattordicesimo su un taglio al bacio di Laura Ciriminna(The woman of the match) per allungare altresi’ nella parte finale di frazione due minuti dopo con Valentina Santostefano e Alessia Bevilacqua portando lo score sul 4-0 all’ intervallo. Nella ripresa e’ ancora la squadra di casa a siglare la quinta rete poco dopo il quinto minuto grazie al diagonale di potenza di Manuela Marrone e infine a meta’ tempo chiude lo score in contropiede Gaia Oliveri per un successo meritato in vista del return match in Calabria.





Area Comunicazione Athletic Club Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.