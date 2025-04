I ragazzi di coach Alfonso Miosi impegnati nella finalissima del Palamaira di San Cataldo sabato 19 Aprile alle ore 17 per portare a casa l’ ambito trofeo.

Sfida tra titani potremmo definirla la finale regionale del titolo di campione di Sicilia in Serie C1 di futsal , quella che si disputerà sabato 19 aprile alle ore 17 al Pala Maira di San Cataldo tra le vincenti dei Gironi A e B del Massimo Torneo Regionale.

Athletic Club Palermo e Holimpia Siracusa le due belle reginette promosse meritatamente in Serie B Nazionale che si contenderanno in una finale in gara unica il Titolo di campione di Sicilia.





Entrambe le formazioni entrano di diritto nella Storia: il roster nerorosa di coach Alfonso Miosi che dopo una grandiosa rimonta da Dicembre ha letteralmente dominato il Girone A e la compagine di mister Pietro Armenio che ha trionfato nel Girone B.

Sarà l’ occasione per gli amanti del futsal di veder all’ opera tanti campioni in campo da Nilmar e Yvaaldo sponda palermitana a Texeira Da Silva e Kaio Paz sponda siracusana, per una giornata da vivere di puro sport e di futsal spettacolo.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.