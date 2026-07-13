Per prevenire i rischi legati alle ondate di calore sempre più intense e prolungate, il Comune di Linguaglossa ha adottato un provvedimento urgente a tutela degli animali d’affezione.

Con ordinanza firmata dal Sindaco Luca Stagnitta dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono entrate in vigore nuove regole per evitare sofferenze e pericoli a cani, gatti e altri animali domestici.





COSA PREVEDE L’ORDINANZA:

1. DIVIETO ASSOLUTO DI DETENZIONE A CATENA

Su tutto il territorio comunale è vietato tenere i cani legati alla catena o a strumenti similari. L’animale deve poter muoversi liberamente in spazi idonei, recintati e ombreggiati.

2. DIVIETO DI ESPOSIZIONE IN AREE ESTERNE A RISCHIO

Dalle 10:00 alle 19:00 è vietato lasciare animali su balconi, terrazze, cortili, box, tettoie e altre aree esterne se mancano ombra stabile, ventilazione e acqua fresca.

La fascia di divieto si estende automaticamente anche al di fuori di questi orari nei giorni in cui le condizioni climatiche determinano rischio di stress termico o colpo di calore.

3. DIVIETO DI LASCIARE ANIMALI IN AUTO

È tassativamente vietato lasciare animali in veicoli in sosta o in spazi chiusi e semi-chiusi soggetti a rapido surriscaldamento, anche per brevi periodi.

I proprietari e detentori sono comunque tenuti a garantire sempre acqua fresca, protezione dal sole e ad intervenire subito in caso di sintomi da stress termico.





La violazione comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Restano ferme le sanzioni penali previste per maltrattamento e detenzione incompatibile di animali.

Alla vigilanza: Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Servizio Veterinario ASP Catania e Guardie Zoofile.





Il Sindaco Luca Stagnitta dichiara:

“Questa ordinanza è un atto di civiltà e responsabilità. Il caldo estivo a Linguaglossa è sempre più forte e arriva prima. Non possiamo accettare che un animale venga lasciato alla catena sotto il sole o chiuso in un’auto. Stiamo parlando di esseri viventi che dipendono completamente da noi. Con queste regole vogliamo prevenire sofferenze inutili e promuovere una cultura del rispetto. Chiedo a tutti i cittadini collaborazione: chi ama davvero il proprio animale lo protegge dal caldo”.

Il provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sui canali social del comune.

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