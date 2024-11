Palermo, 20 novembre 2024 – Dolfin, storica azienda dolciaria di Riposto (CT) – dove è nata nel 1914 – sarà l’unica impresa siciliana che domani, 21 novembre, a Palermo con l’intervento del presidente Santi Finocchiaro porterà il suo contributo di idee al dibattito degli “Stati Generali della Natalità”, in programma a Palazzo dei Normanni dalle 9 alle 16.

Si tratta di una delle tappe del tour che, dopo quelle di Bologna, Ancona e Roma, approda a Palermo con l’obiettivo di affrontare il tema del calo demografico in ogni regione d’Italia creando un dialogo aperto e costruttivo tra i principali attori coinvolti, tra cui rappresentanti delle Istituzioni locali, esperti del settore, organizzazioni non governative e cittadini. L’intento è quello di comprendere le ragioni alla base della diminuzione della natalità territoriale, analizzare le sfide e le opportunità che essa comporta e, soprattutto, identificare soluzioni concrete per invertire questa tendenza, che possano rappresentare degli stimoli anche a livello nazionale.

La tappa di Palermo si aprirà con l’introduzione di Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la natalità e ideatore degli Stati generali della natalità, seguiranno i saluti istituzionali di: Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Giampiero Cannella, Vicesindaco di Palermo; Febo Battaglia, Presidente Forum Associazioni familiari della Sicilia; Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo. Di natalità come nuova questione sociale parlerà Nuccia Albano, Assessore regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, mentre il giornalista e scrittore Marco Esposito farà un focus sul collasso demografico al sud. Spazio, infine, alla vitalità dei territori per vincere la sfida demografica con gli interventi di Maria Calabrese, Direttore responsabile del ilSicilia.it, Santi Finocchiaro, Presidente Dolfin Spa, Sandro Oliveri, Comitato Tecnico Scientifico Osservatorio Permanente sulle Famiglie e Giuseppe Vecchio, Garante infanzia e adolescenza della Regione Siciliana.

“Con grande piacere – commenta Santi Finocchiaro – Dolfin partecipa alla tappa siciliana degli Stati Generali della Natalità – per ribadire il proprio impegno sul tema della genitorialità e della natalità in Italia. Crediamo fortemente che per crescere il futuro, la competitività e la sostenibilità del Sistema Paese sia necessario esserci e agire di concerto. Solo agendo sinergicamente in rete come aziende, organizzazioni, terzo settore e istituzioni possiamo portare un cambiamento e invertire il trend”.

Di recente Dolfin – che nella struttura polifunzionale Polarettilandia ha previsto una ludoteca aziendale in fase di partenza – ha sposato la mission di Rete Adamo costituita fra quattro grandi imprese italiane che condividono l’impegno per azioni e progetti a sostegno della genitorialitá e – più in generale – per attuare in collaborazione anche con le istituzioni, politiche di welfare aziendale per le famiglie. Nata 12 mesi fa, Rete Adamo riunisce ad oggi le imprese Kraft Heinz/Plasmon, Chicco, Edenred Italia e Dolfin insieme al partner tecnico Variazioni, tutti impegnati a sollecitare e sensibilizzare le istituzioni al tema della denatalità. La partecipazione è aperta.





