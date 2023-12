Una collettiva internazionale di pittura scultura e fotografia a Caltagirone. È stata organizzata dalle associazioni culturali Arteinsieme di Comiso e L’Arte in Arte di Urbino, con il patrocinio del Comune di Caltagirone.

La mostra, ospitata a Palazzo Libertini di San Marco, sede della Direzione dei Musei Civici Luigi Sturzo, vuole rendere omaggio alla memoria dell’artista calatino Raffaele Boselli, scultore e presepista di fama internazionale, socio di Arteinsieme, scomparso l’estate scorsa.

È stata inaugurata il 16 dicembre, alla presenza di un folto pubblico, di autorità civili e militari, tra cui il sindaco, Fabio Roccuzzo e l’assessore alla Cultura, Claudio Lo Monaco. Resterà aperta fino al 7 gennaio (orari di apertura: da lunedì a venerdì 9,30 – 12,30; 16 – 20. Sabato e domenica 16 – 20). Oltre al presidente di Arteinsieme Marcello Nativo e alla curatrice della mostra, Marialuisa Occhione, è intervenuto il critico d’arte Salvatore Parlagreco, che ha curato la presentazione della mostra, commentando l’evento e le diverse sensibilità artistiche delle opere in esposizione.

In mostra, ci sono opere di 41 artisti, la maggior parte dei quali sono soci di Arteinsieme. Ma nelle splendide sale barocche di Palazzo Libertini ci saranno anche opere di artisti di L’Arte in Arte di Urbino e di Crearte di Wolfsburg, città tedesca della Sassonia.

Esporranno: Silvana Amarù, Ninì Arcidiacono, Franco Baglieri, Nunzia Baglieri, Salvatore Eterno, Fedele Ferlante, Sandra Frasca, Giuseppe Fratantonio, Lucia Galofaro, Carmela Garaffa, Alessandra Gugliotta, Angelo Incardona, Enza Incremona, Luigi Lentini, MariaGina Lima, Giuseppe Marino, Stella Meli, Enzo Napolitano, Marcello Nativo, Beatrice Nicosia, Sara Occhipinti, Giovanni Pace, Ettore Pompilio, Rosetta Raia, Pina Re, Saverio Ricordo, Giovanni Rosa, Laura Scopa, Nuccia Sileci, Alessio Spalluto, Massimo Stracquadaini, Pina Zago (tutti soci di Arteinsieme), Susanna Galeotti, Olivero Gessaroli, Giancarlo Lepore, Fulvio Paci, Laura Scopa e Alessio Spalluto (artisti urbinati, soci di “L’Arte in Arte”, associazione culturale di Urbino, gemellata con Arteinsieme), Paola Massei, Marith Schingale e Tatjana Truhlar, artiste tedesche dell’associazione Crearte di Wolfsburg. Ospite anche lo scultore Giuseppe Pizzenti.

Marcello Nativo, presidente di Arteinsieme, originario di Caltagirone, ha voluto fortemente questo evento, il primo di Arteinsieme a Caltagirone. “Esporre a Caltagirone, mia città natale, per me è motivo di grande emozione. Caltagirone è città d’arte come Comiso, dove ho avuto l’onore di creare, con mia moglie e un gruppo di appassionati, l’associazione Arteinsieme. In questi anni, abbiamo promosso numerose iniziative, in varie città in varie regioni italiane. Nei nostri itinerari d’arte, ora è la volta di Caltagirone. Sono con noi anche artisti di Urbino, a noi legati da un gemellaggio associativo e tre artiste di Wolfsburg, nostre ospiti in rappresentanza dell’associazione Crearte. Siamo onorati della loro presenza”.

Marialuisa Occhione sottolinea la finalità della mostra. “Raffaele Boselli ci ha lasciati qualche mese fa, all’improvviso. Artista ceramista di indiscusso talento, ha partecipato a molti nostri eventi con le sue opere. Oggi, tutti insieme, vogliamo rendergli omaggio, con una mostra nella sua città”.

Info e contatti

