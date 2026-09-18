Circa 450 metri quadrati del parcheggio pubblico di via Guastaferro sono stati temporaneamente destinati ai mezzi aziendali e di servizio di Poste Italiane, dal 1° settembre al 31 dicembre 2026. La decisione è contenuta nella Determinazione dirigenziale n. 1433 del 2 settembre.

Alla base della scelta viene richiamato un sopralluogo effettuato il 15 luglio 2026 da personale comunale insieme ai tecnici di Poste Italiane. In quella circostanza è stata riscontrata un’«ampia disponibilità di stalli», ritenuta sufficiente a consentire la sottrazione dei circa 450 metri quadrati senza penalizzare il quadrante urbano.





Il problema è proprio la data scelta per quella valutazione: 15 luglio, con le scuole chiuse e una situazione della mobilità inevitabilmente diversa da quella del periodo scolastico. A settembre, con la ripresa delle lezioni e delle normali attività degli uffici, il fabbisogno di parcheggi nell’area cambia sensibilmente.

La questione, quindi, non riguarda la necessità di Poste Italiane di disporre temporaneamente di uno spazio per i propri mezzi, ma il criterio utilizzato per individuare proprio quel parcheggio e per stabilire che la riduzione degli stalli non avrebbe creato disagi.





Prima di sottrarre una parte consistente di un parcheggio libero fino alla fine dell’anno, sarebbe stato opportuno verificare la situazione anche in una normale giornata scolastica, negli orari di maggiore affluenza, e valutare eventuali misure compensative.

Tra le possibilità che avrebbero potuto essere esaminate vi sono l’individuazione di spazi alternativi, una diversa organizzazione della sosta o anche una rimodulazione temporanea di alcuni stalli a pagamento nelle immediate vicinanze, così da compensare almeno in parte la riduzione della sosta gratuita.

La domanda resta semplice: può un sopralluogo effettuato il 15 luglio rappresentare adeguatamente il fabbisogno di parcheggi di una zona frequentata da scuole e uffici nei mesi da settembre a dicembre?

È su questo che sarebbe utile un chiarimento dell’Amministrazione comunale: quali ulteriori valutazioni sono state effettuate e quali alternative sono state prese in considerazione prima di adottare il provvedimento?

Luogo: Parcheggio via Guastaferro, Via Guastaferro , CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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