Come mitigare gli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: dalle risorse genetiche all’innovazione tecnologica. Questo il tema al centro dell’iniziativa che si tiene domani 30 ottobre 2024, dalle ore 9,30, presso l’Aula Fierotti (Edificio 4, Ingresso F, Primo piano) del Dipartimento SAAF dell’Università degli studi, in viale Delle Scienze a Palermo.

L’evento è organizzato dalle università di Palermo, di Messina e di Catania.





Alla manifestazione saranno presenti – anche per rilanciare l’appello a sciogliere i nodi del cambiamento climatico – esperti, ricercatori, docenti universitari dei tre atenei statali siciliani: Massimo Midiri, Tiziano Caruso, Massimo Iovino, Riccardo Lo Bianco, Stefano La malfa, Luigi Pasotti, Antonio Pisciotta, Rosario Di Lorenzo, Leo Sabatino, Stefania Bennici, Michele Ricupero, Nicola Cicero, Carmelo Iaria, Filippo Sgroi, Salvatore Mastrangelo.





L’iniziativa coincide con il termine del mandato di Tiziano Caruso che per tre anni ha diretto il Dipartimento SAAF di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli studi di Palermo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.